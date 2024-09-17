Росіяни завдали масованого авіаудару по Сумах: що відомо про наслідки

На щастя, люди не постраждали

В ніч на вівторок, 17 вересня, росіяни завдали масованого авіаційного удару по місту Суми, використовуючи "шахеди" та КАБи (кориговані авіаційні бомби). Внаслідок ворожої атаки виникли проблеми з електрозабезпеченням.

Всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського удару. Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар на своїй Facebook-сторінці.

"Система водовідведення функціонує. Вода подається в місто з пониженим тиском. У зв'язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах не курсують тролейбуси", — йдеться в його повідомленні.

Невдовзі він додав, що на щастя, загиблих та поранених внаслідок нічної атаки на Суми немає. Проте є пошкодження в енергосистемі. За словами Кобзаря, якщо до 10 години їх полагодити не вдасться, у місті розгортатимуть Пункти незламності.

Сумська обласна військова адміністрація о 0:25 повідомила, що росіяни вдарили по обласному центру "шахедом". Там додали, що працювали Сили протиповітряної оборони.

"Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. ️Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення. Силами ППО над територією області було збито 16 "Шахедів", — проінформували зранку у Сумській ОВА.

Варто зазначити, що ворог регулярно тероризує це прикордонне місто, завдаючи ударів "шахедами" та КАБами. Так, у ніч проти 8 вересня росіяни завдали удару по Сумах з авіації. Двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення, в тому числі двоє дітей.

Як повідомляв "Телеграф", 16 вересня у російському Бєлгороді пролунали вибухи після роботи ППО. Внаслідок події в місті почалося одразу кілька пожеж.