Затопило дороги и блиндажи: военные РФ жалуются на потоп после прорыва Белгородской дамбы

Выведение из строя дамбы повлекло за собой подъем воды в Северском Донце и затопление позиций российских окупантов

Прорыв дамбы в Белгородской области России усложнил движение оккупантов в районе Шебекино и на Волчанском направлении. Они уже жалуются, что много техники застряло.

Что нужно знать:

Впервые об ударе по дамбе на Белгородщине стало известно 24 октября

Сначала подтапливало жилые дома и позиции врага, но впоследствии вода пошла дальше

Логистика и продвижение оккупантов усложнены из-за подрыва дамбы

Соответствующие видео уже распространяются в сети росСМИ. На них достаточно хорошо видны масштабы подтопления после прорыва дамбы. Ведь большинство блиндажей и дорог превратились в реки.

Россияне жалуются, что это значительно усложнило их логистику и продвижение, ведь немало транспорта затонуло или не смогло проехать. Так, на одном из видео видно, что мотоцикл переносят через сложные участки на руках. Известно, что такая ситуация на Волчанском направлении и Шебекино.

Оккупанты теряют технику

Дамба в Белгородской области

Удар по дамбе: что известно

Первая информация в росСМИ об ударе по Белгородскому водохранилищу появилась 24 октября. Местные власти подтвердили это только на следующий день. Через два дня командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" подтвердил атаку. По его словам, подрыв дамбы – результат операции бойцов 1 отдельного Центра Сил беспилотных систем.

Дамба Белгородской области на карте

Сейчас известно, что удар по дамбе отрезал российские подразделения, которые переправлялись ею через Северский Донец, от основных сил. На снимках со спутника видна утечка воды из поврежденного участка плотины и начало затопления территории возле объекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Белгородской области РФ объявили "режим ЧС" из-за "дырявой" дамбы.