Нардеп обвинил "Энергоатом" в присвоении денег из бюджета

Вокруг крупнейшей энергокомпании страны разгорается очередной громкий скандал

Летнее увеличение тарифов на электроэнергию для всех бытовых потребителей ощутимо ударило по бюджету рядовых украинцев. Правительство тогда объясняло рост цен тем, что в бюджет поступят дополнительные пару миллиардов гривен от "Энергоатома" и это усилит экономику страны.

Однако этого не произошло, а деньги пошли неизвестно куда. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"А помните в июне этого года увеличили вдвое тарифы на электроэнергию для населения? И это должно было бы принести дополнительные деньги в бюджет от "Энергоатома". Где-то уже в этом году под несколько миллиардов …..Так вот, не принесет", — пишет Железняк.

По его словам, "Энергоатом" организовал себе переоценку активов и теперь пытается "протащить" через правительство свой новый финплан, где его чистая прибыль за весь год будет составлять 394 млн гривен.

А дивиденды, которые получит государство от работы этой кампании составят всего 118,5 млн гривен, что даже меньше, чем до повышения тарифов на свет. Таким образом деньги на бумаге просто исчезли, а поднятие тарифов для населения по сути ничего не принесло.

"А ответ прост, "Энергоатом" организовал себе переоценку активов и вот все….на бумаге деньги исчезли. И поднятие тарифов тоже ничего не принесло. А учитывая что Правительство это согласовало, то и в бюджет эти миллиарды были менее нужны чем Миндичу и Ко…. Еще можно тарифы поднять в два раза, чтобы точно все запаковались с атома", — резюмировал нардеп.

Кроме этого Железняк напомнил о том, что средства, полученные от повышения тарифов, должны были якобы пойти в том числе и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Заявление о возведении энергоблоков вызвало широкий общественный резонанс и эксперты раскритиковали такие идеи.

Однако "Энергоатом" все равно пытается "протащить" в парламент проект о выделении средств на строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, что в современных реалиях выглядит максимально странно.

Известно, что на данный момент парламент данный проект не поддержал.

Напомним, правительство 31 мая приняло решение повысить тариф на свет с 2,64 грн за 1 кВт*ч до 4,32 грн /кВт*час. Он будет действовать с 1 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Для поддержки населения был введен льготный тариф, который будет действовать в отопительный сезон. Украинцы, использующие электроотопительные установки, с 01.10.24 по 21.04.25 будут платить по старому тарифу. То есть по 2,64 грн за 1 кВт*ч. На льготный тариф имеется ограничение на потребления до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей неизбежны, но их продолжительность будут стараться максимально уменьшать.