Нардеп обвинил "Энергоатом" в присвоении денег из бюджета
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Вокруг крупнейшей энергокомпании страны разгорается очередной громкий скандал
Летнее увеличение тарифов на электроэнергию для всех бытовых потребителей ощутимо ударило по бюджету рядовых украинцев. Правительство тогда объясняло рост цен тем, что в бюджет поступят дополнительные пару миллиардов гривен от "Энергоатома" и это усилит экономику страны.
Однако этого не произошло, а деньги пошли неизвестно куда. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
"А помните в июне этого года увеличили вдвое тарифы на электроэнергию для населения? И это должно было бы принести дополнительные деньги в бюджет от "Энергоатома". Где-то уже в этом году под несколько миллиардов …..Так вот, не принесет", — пишет Железняк.
По его словам, "Энергоатом" организовал себе переоценку активов и теперь пытается "протащить" через правительство свой новый финплан, где его чистая прибыль за весь год будет составлять 394 млн гривен.
А дивиденды, которые получит государство от работы этой кампании составят всего 118,5 млн гривен, что даже меньше, чем до повышения тарифов на свет. Таким образом деньги на бумаге просто исчезли, а поднятие тарифов для населения по сути ничего не принесло.
"А ответ прост, "Энергоатом" организовал себе переоценку активов и вот все….на бумаге деньги исчезли. И поднятие тарифов тоже ничего не принесло. А учитывая что Правительство это согласовало, то и в бюджет эти миллиарды были менее нужны чем Миндичу и Ко…. Еще можно тарифы поднять в два раза, чтобы точно все запаковались с атома", — резюмировал нардеп.
Кроме этого Железняк напомнил о том, что средства, полученные от повышения тарифов, должны были якобы пойти в том числе и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Заявление о возведении энергоблоков вызвало широкий общественный резонанс и эксперты раскритиковали такие идеи.
Однако "Энергоатом" все равно пытается "протащить" в парламент проект о выделении средств на строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, что в современных реалиях выглядит максимально странно.
Известно, что на данный момент парламент данный проект не поддержал.
Напомним, правительство 31 мая приняло решение повысить тариф на свет с 2,64 грн за 1 кВт*ч до 4,32 грн /кВт*час. Он будет действовать с 1 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года.
Для поддержки населения был введен льготный тариф, который будет действовать в отопительный сезон. Украинцы, использующие электроотопительные установки, с 01.10.24 по 21.04.25 будут платить по старому тарифу. То есть по 2,64 грн за 1 кВт*ч. На льготный тариф имеется ограничение на потребления до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц.
Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей неизбежны, но их продолжительность будут стараться максимально уменьшать.