У Запоріжжі ухвалили бюджет із мінімумом витрат на оборону і максимумом на освіту

Сумнівний бюджет для прифронтового міста

Днями депутати Запорізької міськради проголосували за бюджет міста на 2025 рік. Згідно з оприлюдненими даними, доходи становитимуть 9 мільярдів 178 мільйонів гривень, проте на підтримку Сил оборони закладено лише 300 мільйонів гривень або 3% від загального бюджету міста на 2025 рік.

Основні сфери фінансування – це освіта, ЖКГ, транспорт та охорона здоров’я. Про це повідомляє нардеп Юлія Яцик на своїй сторінці у Фейсбуку.

Так, доходи Запоріжжя у 2025 році становитимуть 9 мільярдів 178 мільйонів гривень. Резервний фонд бюджету міста складає 826 мільйонів гривень.

У розрізі видатків бюджету найбільша сума коштів буде спрямована на:

сферу освіти – майже 3,7 млрд гривень,

ЖКГ — 2,3 млрд гривень,

на органи місцевого самоврядування — 941 млн. гривень,

транспорт – 525 млн гривень,

охорона здоров’я – 411 млн. гривень,

підтримка Сил оборони — 300 млн гривень,

соцзахист — 290 млн гривень,

фізичну культуру та спорт – 229 млн гривень,

культура – 131 млн гривень,

на утримання рятувальних служб та влаштування укриттів спрямують ще 166 млн гривень.

При цьому впадає у вічі той факт, що у прифронтовому Запоріжжі міськрада вирішила виділити лише 300 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони. Це становить мізерні 3% загального бюджету міста на 2025 рік.

Частина депутатів та громадськість неодноразово вимагали виділити значну частину грошей на підтримку наших військових, проте мер Регіна Харченко ігнорує ці запити та розподіляє бюджет досить "цікаво".

Юлія Яцик наголошує, що Регіна Харченко та міськрада Запоріжжя лише на словах обіцяють надавати всебічну підтримку Силам оборони, а насправді виділяють мільйони на дивні під час війни потреби.

Наприклад, дуже важливими витратами, на думку Запорізької міськради, є:

4 млн — на капітальний ремонт концертного залу імені А.А. Довженка,

50 млн — допомога футбольному клубу "Металург",

10 млн — на капремонт спортивних залів і 4 млн на спортивний інвентар,

2,9 млн. — на програму розвитку української мови та 1,7 млн. на поповнення бібліотек новими книгами,

і лише 5 млн — на соцзахист ВПО та тих, чиї будинки пошкоджені обстрілами РФ.

"Як запевнила пані Регіна Харченко, "якщо буде потрібно, вони готові приєднатися та виділити кошти всім військовим"… Так у мене тільки одне питання: Ви дійсно вважаєте, що зараз потреб у військових немає і саме шанс зменшувати витрати на оборону? "Якщо буде потрібно …" — це коли? Коли їх не залишиться через катастрофічну нестачу БПЛА та РЕБ? Чи після війни? Коли?", – звернулася з низкою питань нардеп Юлія Яцик до мера Запоріжжя Регіни Харченко.

На момент публікації новини Харченко ніяк не коментує розподіл коштів у бюджеті Запоріжжя на 2025 рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп Железняк звинуватив "Енергоатом" у привласненні грошей із бюджету. За його словами, найбільша енергокомпанія України для цього вигадала дуже хитру схему.