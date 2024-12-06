"Только руины и воспоминания": как сейчас выглядит Каховская ГЭС, взорванная россиянами (фото)

Украинские защитники показали, что осталось от станции после взрыва

В сети появились фото того, как выглядит Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами летом 2023 года.

Кадры опубликовали в Telegram-канале Оперативного командования "Південь" Вооруженных сил Украины. Некогда одна из крупнейших гидроэлектростанций Украины, теперь выглядит вот так.

"Когда-то один из символов области, сейчас только руины и воспоминания о той страшной трагедии", — говорится в описании к фото.

Напомним, Каховская ГЭС была захвачена российскими войсками 24 февраля 2022 года, т.е, в первый день полномасштабного вторжения в Украину. С 15 ноября 2022 станция перестала производить электроэнергию. В ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали ее: тогда затопило более тысячи домов в 80 населенных пунктах на юге Украины.

Под затопления попали населенные пункты Херсонской области как на левом берегу Днепра, оккупированном Россией, так и на правом берегу, который контролирует Украина. В том числе пострадал областной центр, город Херсон. Из-за катастрофы погибли люди и животные, начался мор рыбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит Каховское водохранилище спустя год после подрыва Каховской ГЭС.