Блогеры показали "интимное" место в Запорожье. Оно стало известным после подрыва Каховской ГЭС (видео)

Раньше, когда эти трубы были полностью под водой, люди купались неподалеку, а в заливе активно ловили рыбу.

В Запорожье блогеры обнаружили необычные металлические сооружения, оголившиеся после снижения уровня воды. Место является загадкой для запорожцев.

Об этом написали и показали видео в телеграм-канале "РиА-Юг". В сообщении говорится, что местные жители называют эти сооружения "запорожскими писюнами", хотя вероятнее всего речь идет о канализационных сливных на Днепре (в районе так называемой "Домахи"), которые стали видимыми после подрыва Каховской ГЭС.

Блогер даже заглянул внутрь трубы, из которой сейчас не течет вода. Несмотря на то, что это могут быть стоки, характерного запаха там нет. Интересно, что раньше, когда эти трубы находились полностью под водой, люди купались неподалеку, а в заливе активно ловили рыбу.

"Телеграф" обратился за комментарием в Запорожский городской совет и районную администрацию Коммунарского района. Однако на вопрос о назначении этих сооружений работники ответили, что пока нет такой информации.

Происхождение и функциональное назначение этих металлических конструкций пока остается загадкой для местных жителей и властей.

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