Блогери показали "інтимне" місце в Запоріжжі. Воно стало відомим після підриву Каховської ГЕС (відео)

Раніше, коли ці труби були повністю під водою, люди купалися неподалік, а в затоці активно ловили рибу

У Запоріжжі блогери виявили незвичайні металеві споруди, що оголилися після зниження рівня води. Місце є загадкою для запоріжців.

Про це написали та показали відео в телеграм-каналі "РіА-Південь". У повідомленні йдеться, що місцеві жителі називають ці споруди "запорізькими пісьюнами", хоча найімовірніше мова йде про каналізаційні зливи на Дніпрі (в районі так званої "Домахи"), які стали видимими після підриву Каховської ГЕС.

Блогер навіть зазирнув усередину труби, з якої зараз не тече вода. Попри те, що це можуть бути стоки, характерного запаху там немає. Цікаво, що раніше, коли ці труби були повністю під водою, люди купалися неподалік, а в затоці активно ловили рибу.

"Телеграф" звернувся по коментар до Запорізької міської ради та районної адміністрації Комунарського району. Проте на запитання щодо призначення цих споруд працівники відповіли, що наразі не мають такої інформації.

Походження та функціональне призначення цих металевих конструкцій поки дійсно залишається загадкою для місцевих мешканців та влади.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує замок Острозьких у Дубні.