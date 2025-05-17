Там, где исчезал разум: жуткая история Винницкой психбольницы, от которой стынет кровь

На больничном кладбище до сих пор находят множество братских могил

В последние годы XIX века, когда имперская Россия протягивала свои владения украинскими землями, в окрестностях Винницы появилось сооружение, которое впоследствии станет свидетелем самых темных страниц человеческой истории. Винницкая психиатрическая больница, построенная в 1897 году с первых дней своего существования, была окутана тайнами и неописуемым ужасом.

"Телеграф" расскажет и покажет, что известно о Винницкой психбольнице. Сначала она содержала 720 коек для предоставления специализированной психиатрической помощи населению Юго-Западного края.

Место выбирали между Летичевом, Брацлавом и Винницей, но все же решили, что хвойный лес и река, которая тогда была одной из самых чистых в Европе, — лучшее место. Строительство больницы связано с Екатериной II, и в свое время издала указ, согласно которому в каждой губернии нужно построить больницу для психически больных.

В течение пяти лет помещение возводил питерский архитектор Д. К. Пруссак, по последнему слову медицинской архитектуры. Все корпуса соединены между собой, что было очень удобно, и именно поэтому постройка и похожа по форме на паучка. Это была одна из самых лучших больниц империи. Окончили строительство в 1897 году. Больница обслуживала три губернии: Киевскую, Волынскую и Подольскую. Все оборудование в ней в то время было самым лучшим, у нее было электрическое освещение, свою вентиляцию и канализацию. И это в то время, когда во многих постройках города Винницы могли об этом только мечтать.

Массивные стены из красного кирпича, высокие потолки и длинные коридоры казалось поглощали не только солнечный свет, но и надежду тех, кто попадал за ее ворота. Изначально задуманная как заведение для лечения душевнобольных, она быстро превратилась в место, где понятие "лечение" приобрело жуткое значение.

О больнице, построенной в конце XIX века, ходит немало легенд. Говорят, будто под ее постройками скрыт не один подземный этаж, где во время немецкой оккупации в Виннице лечили больных самыми страшными методами: кровопускание, ожоги, пиявки, слабительные средства, уксус, голодание, водолечение. Людей одевали в смирительные рубашки, связывали ремнями, а иногда применяли даже цепи. Смертность среди пациентов была просто поразительной.

Позже, при советской оккупации, в психбольницу часто попадали здоровые, но неугодные режиму люди, над которыми здесь проводили ужасные эксперименты. Пациенты умирали, а из темных коридоров подвала ночью доносился чей-то громкий истерический смех.

По одной из версий, около месяца в помещении медучреждения вместе с солдатами и своим окружением жил Адольф Гитлер. Однако, по словам винницкого историка, документальных свидетельств этому нет.

"Действительно, в комплексе нынешней психоневрологической больницы им. А. И. Ющенко дислоцировалось Главное командование сухопутных войск Вермахта. Поэтому можно лишь предположить, что в 1942 году туда на один день заезжал А. Гитлер. В трудах зарубежных специалистов, которые посекундно исследовали жизнь Фюрера, нет ни одного упоминания о его пребывании в психбольнице и прогулках по берегам Южного Буга", — заверил ВИННИЦА.info Александр Федоришен.

Можно верить в эти истории или нет, но дыма без огня не бывает — на больничном кладбище до сих пор находят множество братских могил. Сегодня больница является архитектурным памятником города Винницы и продолжает работать.

Современный вид Винницкой психиатрической больницы

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