Огромные ивы и камыши. Как сейчас выглядит Каховское водохранилище (видео, фото)

Водохранилище имело площадь 2155 квадратных километров

Разрушенное Россией Каховское водохранилище продолжает зарастать растениями, превращаясь в настоящий лес. В сети уже показали, как выглядит сейчас некогда огромный водоем, существовавший с 1950 года.

Соответствующие видео публикуют местные каналы. Отметим, что российская оккупационная армия взорвала дамбу Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, что повлекло одну из крупнейших экологических катастроф на территории Украины.

На видео видно, что водохранилище площадью 2155 квадратных километров фактически превратилось в небольшую посадку с одиночными водоемами. В настоящее время эта территория активно зарастает растениями и ивами, местами достигшими 7 метров высоты. До разрушения глубина водоема достигала десятков метров. Раньше по водохранилищу ходили суда, люди рыбачили и отдыхали. К тому же, вода обеспечивала потребности сельского хозяйства и промышленности юга Украины.

Каховское водохранилище сейчас

Каховское водохранилище сейчас

Каховское водохранилище 6 июня 2023

Окончательные последствия разрушения дамбы до сих пор невозможно оценить, однако после взрыва были затоплены ближайшие населенные пункты площадью более 600 квадратных метров. Сейчас на территории, где почти 70 лет был глубокий водоем, выросли тысячи деревьев. Бывшее дно Каховского водохранилища стало поймой с лесами и лугами.

Каховское водохранилище для подрыва дамбы

Каховское водохранилище сейчас, фото: Александр Ходосовцев

Каховское водохранилище сейчас

Однако заиленные почвы будут еще долго восстанавливаться после длительного пребывания под водой, а сейчас на них можно увидеть трещины от засухи. К тому же есть определенные виды птиц и животных, которые уже обустроили себе новые дома. Однако это не отменяет всего ужаса подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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