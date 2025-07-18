Уничтожат весь урожай? Украину атакуют опасные насекомые (фото, видео)

Они атакуют фермерские и хозяйственные угодья

Некоторые регионы Украины продолжают атаковать опасные насекомые, уничтожающие весь урожай на своем пути. Так, в Запорожской области зафиксировано нашествие саранчи в нескольких общинах.

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что насекомые атакуют фермерские и хозяйственные угодья уже несколько дней.

"Коротко по ситуации с саранчой в Запорожской области. Боюсь представить, как это все скажется на урожае", — говорится в сообщении.

На видео показано облако саранчи, летающей над дорогой. Насекомых так много, что их полет сопровождается характерным жужжанием. К слову, в Песках насекомые долетели даже до 8 этажа дома. На фото показали саранчу, которая из врезалась в окно — ее размер впечатляет.

Саранча в Запорожской области

Также нашествие саранчи фиксируют в Балабино и Кушугумской общине. Там уже даже придумали действенный способ борьбы с нашествием саранчи — гуси и утки. Местные жители выпускают домашних птиц гулять на огороды и во дворы, чтобы те поедали вредителей.

Отметим, что причиной столь резкого роста популяции саранчи, по словам экспертов, стала аномальная жара и длительное отсутствие дождей. В таких условиях личинки развиваются особенно быстро, формируя большие скопления насекомых. Наибольшую опасность представляет перелетная саранча – вид, способный собираться в рои и массово мигрировать на значительные расстояния. Именно она активно уничтожает зеленые культуры, злаки, молодые побеги деревьев и овощи.

Для справки

Саранча – общее название вредных видов насекомых ряда прямокрылых подряда саранообразных, которые способны собираться в стаи; при массовом размножении уничтожает посевы сельскохозяйственных культур на больших площадях. Перелетная саранча размножается в плавнях Дуная, Днестра, Днепра и некоторых других рек. Размеры насекомых от 2 до 10 сантиметров в длину.

Саранча и кузнечик — отличия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что четыре области Украины под угрозой нашествия саранчи.