Кристина Соловий рассказала, почему больше не сотрудничает с Вакарчуком

Кристина Соловий назвала Святослава Вакарчука своим крестным отцом

Кристина Соловий, признавшаяся в разрыве отношений с Сергеем Жаданом, рассказала, почему она завершила сотрудничество с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Певица также отметила, что думает, что экс продюсер обижен на нее и призналась, что они не общаются.

Об этом она рассказала на интервью Маше Ефросининой. Певица также поделилась, что ушла с этого сотрудничества полностью на своих условиях.

По словам Кристины Соловий, ссор и скандалов в их "дуэте" с Вакарчуком не было, но призналась, что это были не те отношения, которые она хотела при завершении сотрудничества с продюсером.

"Последние пять лет практически, я была одна. Мы не общались. Продюсирование, по сути, все и так было на мне. Я выбирала команду, я распоряжалась бюджетами, но у меня была всегда поддержка финансовая и она была достаточной для того, чтобы я могла оставаться на плаву. За это я ему благодарна", — призналась Кристина Соловий.

Певица также объяснила, что не было причин разрыва сотрудничества со Святославом Вакарчуком. "Закончился контракт", — рассказала Соловей.

"У нас нет причин на самом деле – закончился контракт. Я ждала, когда он закончится. Я ушла по этому сотрудничеству полностью на своих условиях. Все права на мне. Это все, что я могу сказать. Я считаю, что это справедливо. Я не вытерпела его закрытости. Я была готова к диалогу. Мы общались последний раз через юристов. Мой контракт закончился еще год назад. Мы год не могли согласовать, как нам разойтись и как мне забрать свои права. Я не могу сказать, что это те отношения, которых я бы хотела во время завершения сотрудничества со своим продюсером", – добавила Кристина.

Напомним, что 10 лет Святослав Вакарчук был продюсером Кристины Соловий. Их сотрудничество завершилось в октябре прошлого года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кристина Соловий обвинила Машу Ефросинину в кровопролитии украинцы. Блогерка же назвала певицу аутсайдеркой шоубизнеса.