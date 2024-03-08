Беременна? Лиза Глинская озадачила своих поклонников новым фото

В сети пишут о беременности звезды "МастерШефа", но "Телеграф" подметил один важный нюанс

Известному украинскому кулинару и звезде популярного проекта СТБ "МастерШеф" Лизе Глинской приписывают беременность. Поздравление с предстоящим пополнением она получает в соцсети под новой публикацией к празднику 8 Марта в Инстаграме.

Звезда выложила красивую фотографию из профессиональной фотосессии в своем блоге. На фото Глинская позирует в белом платье на фоне холста с цветами. Сообщение звезда никак не прокомментировала, а только поставила розовый цветок — символ весны.

Удивительно, но подписчики кулинара мгновенно начали поздравлять ее с беременностью. Украинцы каким-то образом увидели у Лизы округлый "беременный" живот. "Телеграф" выяснил, что снимок был сделан несколько лет назад, и даже тогда женщина не была беременна. Фото со знакомой локацией были опубликованы на странице Глинской в 2021 году.

Вероятно, этой публикацией Лиза просто отметила женский праздник и вовсе не сообщала о предстоящем пополнении. На момент публикации этой новости звезда "МастерШефа" не среагировала на пожелание своих фолловеров в комментариях, кроме одного сообщения, где Глинская рекомендует фотографа этой съемки.

А вот и архивные фотографии со съемки, которые звезда опубликовала в Инстаграме 21 ноября 2021:

Напомним, что Лиза Глинская состоит в браке с Максимом Большаковым. Пара официально вышла замуж 20 мая 2022 года. Для украинского кулинара это уже второй брак. Раньше она рассказывала, как в 25 лет потеряла ребенка. После этой истории Глинская развелась с мужем. Сама Елизавета почти ничего не говорит о своей личной жизни. Она редко делится в социальных сетях совместными фотографиями со своим избранником. Известно, что у Максима есть сын от первого брака.