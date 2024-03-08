Никакой не Мурманск: Злата Огневич показала "самое громкое доказательство" рождения в Украине (фото)

38-летняя певица — уроженка именно украинского города

Известная исполнительница Злата Огневич родилась не в России, как считали многие украинцы, в том числе самые преданные поклонники 38-летней звезды. На самом деле Огневич, получившая при рождении имя Инна Леонидовна Бордюг, является уроженкой Кривого Рога.

Об этом она заявила в сторис Инстаграм. "Перебирала вещи и нашла самое громкое доказательство, где я родилась. Википедия - лжет, даже уже не знаю, как на них повлиять", — пожаловалась артистка.

По словам Златы, ее записали в российском Мурманске только потому, что там ее отец проходил службу на подлодке, но родилась певица именно в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области.

Певица не родилась в российском Мурманске, а в украинском Кривом Роге

Википедия о месте рождения Златы Огневич лжет

Как доказательство, Огневич продемонстрировала монету с надписью на русском языке "Родившемуся на Днепропетровщине". По словам звезды, их давали родившимся деткам на память. "Точнее, их можно было заказать при желании. Спасибо, мама и папа", — дополнила певица.

Также Злата Огневич отметила, что после рождения родители назвали ее Инной. Однако с детства будущая звезда украинского шоу-бизнеса говорила, что сменит имя, когда вырастет.

Монета, которая предоставлялась родившимся детям на Днепропетровщине

Напомним, что в 5 лет Злата Огневич переехала в крымский Судак, где и начала заниматься музыкой. В возрасте 18 лет она поступила в Киевский институт музыки им. Г. Глиера, где успешно завершила обучение по специальности "джазовый вокал". Она была участницей латин-бэнда и выступала как вокалистка в Государственном ансамбле песни и пляски Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что певица Слава Каминская возмутила украинцев песней о "красивом русском муже". Позже исполнительница рассекретила национальность своего нынешнего бойфренда.