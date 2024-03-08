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Вагітна? Ліза Глінська спантеличила своїх шанувальників новим фото

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Ліза Глінська показала архівне фото Новина оновлена 08 березня 2024, 17:48
Ліза Глінська показала архівне фото. Фото instagram.com/lizaglinskaya

У мережі пишуть про вагітність зірки "МастерШефу", але "Телеграф" підмітив один важливий нюанс

Відомому українському кулінару і зірці популярного проєкту СТБ "МастерШеф" Лізі Глінській приписують вагітність. Привітання з майбутнім поповненням вона отримує у соцмережі під новою публікацією до свята 8 Березня в Інстаграмі.

Зірка виклала красиву світлину з професійної фотосесії у своєму блогу. На фотографії Глінська позує у білій сукні на фоні полотна з квітами. Допис зірка ніяк не прокоментувала, а лиш поставила рожеву квітку — символ весни.

Дивно, але підписники кулінара вмить почали вітати її з вагітністю. Українці якимось чином побачили у Лізи округлий "вагітний" живіт. "Телеграф" з'ясував, що знімок був зроблений у декілька років тому, і навіть тоді жінка не була вагітна. Фото зі знайомою локацією були опубліковані на сторінці Глінської у 2021 році.

Ймовірно, цією публікацією Ліза просто відзначила жіноче свято, і зовсім не повідомляла про майбутнє поповнення. На момент публікації цієї новини зірка "МастерШефу" не зреагувала на побажання своїх фоловерів у коментарях, крім одного допису, де Глінська рекомендує фотографа цієї зйомки.

ліза глінська

А ось і архівні фотографії зі зйомки, які зірка опублікувала в Інстаграмі 21 листопада 2021 року:

Нагадаємо, що Ліза Глінська знаходиться у шлюбі з Максимом Большаковим. Пара офіційно одружилась 20 травня 2022 року. Для українського кулінара це вже другий шлюб. Раніше вона розповідала, як у 25 років втратила дитину. Після цієї історії Глінська розлучилася з чоловіком. Сама Єлизавета майже нічого не говорить про своє особисте життя. Вона рідко ділиться у соціальних мережах спільними фото зі своїм обранцем. Відомо, що Максим має сина від першого шлюбу.

Теги:
#Вагітність #Ліза Глинська