Представниця Ізраїлю Еден Голан презентувала конкурсний трек на Євробачення та оскандалилась

В таблиці букмекерів Ізраїль перебуває на 8 місці

Цьогоріч ізраїльська учасниця Еден Голан, яка відома своєю любов’ю до росіян та Москви, презентувала конкурсну пісню на "Євробачення" в останній момент. Трек отримав назву Hurricane.

Анонс пісні дещо вийшов із запізненням, бо європейський мовник кілька разів просив внести деякі корективи. В попередніх заявках у Європі помітили відсилання до війни Ізраїля та ХАМАС, проте в останній день ізраїльський мовник випустив пісню.

Пісня Еден Голан

Вона миттєво зібрала близько 300 тисяч переглядів, проте показники в таблиці букмекерів не помінялися. Ізраїль перебуває на 8 місці.

Прогнози букмекерів

Кінець пісні Еден виконує на івриті, як і було анонсовано ще до вимог EBU змінити текст.

Ізраїльський мовник категорично не хотів догоджати організаторам Євробачення, але згодом передумав та поміняв трек, а також і деякі слова в ньому.

Еден Голан хочуть почути

До слова, чимало країн категорично проти, аби Ізраїль брав участь у цьогорічному конкурсі. Але організатори пісенного конкурсу готові надати учасниці більше охорони та хочуть почути її на конкурсі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що букмекери оприлюднили нові прогнози щодо України на Євробаченні 2024 року після Нацвідбору. Що пророкують Україні.