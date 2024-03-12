Ольга Сумская честно призналась, есть ли у ее дочери российский паспорт

Актриса ответила на вопрос о дочери

Ольга Сумская снова заговорила о старшей дочери Антонине Паперной, которая проживает уже много лет в России. Она ответила, получила ли дочь российское гражданство.

"Люкс ФМ" напомнило звезде ее интервью 2014 года, в котором она рассказывала, что заплатила 5 миллионов рублей, чтобы Антонина получила российское гражданство. Однако Ольга отметила, что тогда ее слова неправильно трактовали. Она опровергла, что когда-нибудь платила за российский паспорт Паперной.

"Это страшное интервью, мы тогда не понимали, что стоит за этим. Поэтому каждое слово должно быть взвешенным и контролируемым. Знаете, есть фразы, которые взяли и смонтировали. Никаких рублей никто не платил. То есть была ситуация, когда на то время людям необходимо было оформить паспорт и, возможно, они прибегали к таким методам. Но это не обо мне и не моей дочери", — рассказала женщина.

Сумская не дала четкого ответа, есть ли у Паперной российский паспорт. Она сказала, что не говорила с дочерью об этом. Актриса лишь отметила, что скучает по родному человеку.

"Российского паспорта, думаю, нет. Знаете, я на эти темы даже не общаюсь с дочерью. Потому что это страшная боль. Просто хочется ее обнять", — добавила знаменитость.

Заметим, что Антонина Паперна живет в России уже больше 10 лет. Она перебралась в страну-агрессорку, чтобы учиться в Московском театральном институте имени Бориса Щукина. Собственно, там она и начала карьеру актрисы. Впоследствии Паперна вышла замуж за российского актера Владимира Яглича. С ним она воспитывает двоих детей. Паперная никак не комментирует войну, начатую Россией против Украины.

Недавно "Телеграф" рассказывал о Дне рождения младшей дочери Ольги Сумской — Анне. Ей исполнилось 22 года. В то же время актриса трогательно поздравила дочь с праздником и распространила ее фотографию.