Двойница Кейт Миддлтон опровергла слухи вокруг нового видео с принцессой

Гайди Аган является двойницей Кейт с 2011 года

На днях было обнародовано видео, на котором Кейт Миддлтон была замечена в компании мужа принца Уильяма возле фермерского магазина. Это спровоцировало новую порцию слухов о принцессе Уэльской, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости.

Некоторые фанаты королевской семьи предположили, что на кадрах — Гайди Аган, которая является двойницей Кейт с 2011 года, пишет The Mirror. Она призналась, что получила множество сообщений от людей, которые допустили мнение, что, мол, на обнародованных кадрах именно она.

Гайди заверила, что на видео – точно не она, ведь в тот день, когда показали видео, у Аган был урок в танцевальном и музыкальном театральном коллективе.

Гайди Аган с принцем Уильямом

По словам двойницы Кейт, в день, когда было снято и обнародовано видео, она занималась другой работой – преподавала.

"Мои собственные социальные сети сошли с ума, поскольку люди думают, что это я, но знаю, что это не так. Я была на работе в то время, поэтому знаю, что это не я", – рассказала женщина.

Гайди убеждена, что это все пустые сплетни. "Я на 100 процентов верю, что это Кейт Миддлтон и Уильям на том видео. Следовательно, она жива, и мы можем быть в этом уверены. Это все зашло слишком далеко", – подчеркнула она.

Напомним, что Кенсингтонский дворец объявил в своем заявлении, что Кейт Миддлтон была госпитализирована 16 января для плановой операции на брюшной полости. Почему принцессе требовалась операция, подробно не разглашалось, во дворце уточнили, что герцогиня хочет сохранить конфиденциальность. Во дворце добавили, что она вряд ли вернется к своим королевским обязанностям к Пасхе, которая в этом году у католиков приходится на 31 марта.

В течение длительной паузы произошло несколько скандалов из-за фотографий Кейт, а также ходили разные слухи о местонахождении принцессы.

Напомним, что король Британии Чарльз III сейчас находится в Сандрингаме по причине диагноза рака. Известно, что в ближайшее время король отложит свои публичные обязанности и приступит к тщательному лечению.