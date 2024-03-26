У 29-річної української блогерки стався інсульт під час прямого ефіру

Причини інсульту не відомі

Під час запису вебінару українська блогерка Аніта Соловей, що під час пандемії висловилася про вакцинацію, пережила інсульт. Дівчина розповіла, що це вплинуло на її зір і вона довго лежала в реанімації, через що надовго зникла з медіапростору.

Подробицями блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram та Telegram-каналі. Подруги-блогерки Аніти викладали фото з лікарні і розповідали, що з дівчиною трапилося щось жахливе, однак деталями не ділилися.

Інцидент трапився під час запису її авторського вебінару. Дівчині різко стало погано, через що зйомку довелося припинити.

"У процесі, коли я знімала, я не нервувала, я не була втомлена. Ми зараз до кінця ще не знаємо причини. Я зараз чекаю ще кілька генетичних досліджень. Зараз є статистика, що інсульт молодшає. Серед моїх родичів ні в кого його не було і я тотально здорова людина, що і лякає Я здорова людина — не п'ю алкоголь, не курю айкос, нічого такого не роблю", — ділиться Аніта.

Блогерка ділиться, що її тіло повністю функціонує, однак вона частково втратила зір. Зараз Аніта налагоджує емоційний стан і проходить реабілітацію.

"У мене зникла частина зору. З правого боку я майже нічого не бачу, частина є. Але в мене функціонує вся моя права сторона – нога, рука, тіло, обличчя. Хоча під час інсульту буває таке, що воно не функціонує", — додала Аніта.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кейт Міддлтон зникла, що спричинило багато чуток та теорій про її щезнення з медіапростору. Однак згодом виявилося, що в уельської принцеси Кейт Міддлтон діагностували рак і вона проходить курс хіміотерапії.