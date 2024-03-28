Первый общий выход за 10 лет: как сейчас выглядят все трое детей покойного Майкла Джексона (фото)

Отпрыски, которым еще нет 30-ти, почтили память своего знаменитого отца

Американской певице Пэрис Джексон, дочери покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона, не впервые выходить на красную дорожку светских мероприятий. Только недавно 25-летняя исполнительница позировала папарацци в сексуальном платье на вечеринке в Лос-Анджелесе. И вот вчера, 27 марта, девушка со своими братьями, 27-летним Принсом и 22-летним "Биджи", присоединилась к гостям на премьере особенного мюзикла.

В среду в Лондоне состоялся показ мюзикла в честь покойного Майкла Джексона под названием MJ: The Musical. Отпрыски звезды, что умер в 2009 году, пришли на мероприятие, и это их первый совместный выход в свет за 10 лет. Последний раз они вместе выходили на красную дорожку в 2012 году, пишет justjared.

Для мероприятия Пэрис выбрала платье терракотового оттенка с прозрачными длинными рукавами бренда Giambattista Valli. Дополнила свой образ певица сумкой на цепочке Stella McCartney и завершила лук коричневыми сандалиями с ремешками.

Принс, Пэрис и "Биджи" Джексон в Лондоне. Фото: Getty Images

Братья девушки носили классические черные костюмы — Принс добавил красный оттенок к своей рубашке на пуговицах, который он сочетал с черным галстуком, а "Биджи" надел расстегнутую белую рубашку.

Известно, что у Майкла Джексона после смерти осталось трое детей. Принц Майкл Джозеф Джексон младший и Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон от брака с Дебби Роу, а позже от суррогатной матери родился Принс Майкл Джексон II (Bigi "Биджи").

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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