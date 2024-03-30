В черном платье: 31-летняя Селена Гомес попалась папарацци в изысканном луке (фото)

31-летняя поп-звезда прибыла в отель Нью-Йорка в условиях плотного графика

Американская певица и актриса Селена Гомес, которая поздравила своего бойфренда-продюсера с днем рождения, попалась папарацци в Нью-Йорке.

В пятницу, 29 марта, знаменитость прибыла в современный звездный отель Crosby, который расположен на мощеной улице в районе Сохо. 31-летняя поп-звезда была улыбчива и дружелюбна с фотографами, а также со своими поклонниками.

Для выхода в свет Селена Гомес выбрала изысканное платье черного цвета. Свой вечерний наряд артистка дополнила туфлями на высоком каблуке с красной подошвой и лакированной сумочкой с золотистым металлом.

Фото: Getty Images

Стоит отметить, что у девушки сейчас очень плотный рабочий график. Недавно Селену заметили на съемках четвертого сезона сериала "Убийства в одном здании" в Нью-Йорке. Актриса также собирается появиться в предстоящем возрождении ситкома "Волшебников из Вэйверли Плэйс", последний сезон которого вышел в 2012 году. После этого на экраны вышли 2 полномасштабных фильма как продолжение популярного когда-то шоу о подростках-волшебниках.

Фото: Getty Images

В феврале 2024 года исполнительница выпустила свой новый сингл Love On. На момент публикации клип на песню на хостинге YouTube набрал свыше 13 млн просмотров.

Напомним, что Селена Гомес встречается со своим музыкальным продюсером Бенни Бланко. Об их романе стало известно в конце прошлого года.