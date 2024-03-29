Леся Никитюк оголила грудь и взбудоражила поклонников (фото)

36-летняя ведущая поделилась пикантным фото

Известная украинская телеведущая, актриса и певица Леся Никитюк, подхватившая тренд на "овощной" маникюр, порадовала своих преданных поклонников новой пикантной фотографией.

На своей странице в Инстаграме 36-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась кадром из очередной откровенной фотосессии. На снимке Никитюк выглядит топлес, где она прикрывает обнаженную грудь руками. Кроме трендовых скинни-джинсов и лаконичных украшений, включая браслет, ожерелье и кольцо, на теле телеведущей больше ничего нет.

"Мардж в реальной жизни", — только и подписала фото артистка. Звезда упомянула главную героиню американского анимационного ситкома "Симпсоны" (The Simpsons) неслучайно.

Шоувумен с украинским комиком и звездой юмористического проекта "Лиха Смеха" Владимиром Черняком начали снимать небольшие ролики, обыгрывая популярный мультяшный сериал. Звезды показывают сатирическую пародию на жизнь, тем самым поднимая настроение украинцам во время войны. Над гримом создателям мини-проекта приходиться усердно работать.

"Ну просто ракета бомба петарда", "Если бы Леся вышла за меня замуж, я бы с удовольствием взял ее фамилию", — пишут в комментариях к сексуальному фото поклонники 36-летней звезды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Леся Никитюк перепела хит группы "Фантом-2". Ведущая сделала это с волонтерской целью, чтобы собрать средства на помощь украинской армии.