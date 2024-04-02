У повністю прозорій сукні: Кеті Перрі похизувалася фігурою на музичній премії (фото)

39-річна зірка мала неперевершений вигляд

Американська зірка Кеті Перрі, дружина Орландо Блума, завжди вражає сміливими образами на світських заходах. Цього разу співачка підкорила відвертим прозорим луком. 39-річна виконавиця засяяла на церемонії нагородження і прикула всі погляди до себе.

У вівторок, 1 квітня, відбулася церемонія нагородження премією музичною "iHeartRadio" у Каліфорнії, в театрі Долбі. Зірка мала розкішний та ефектний вигляд.

Так, для цієї події Кеті Перрі обрала довгу прозору сукню-сітку чорного кольору, що злегка виблискувала на сонці. Бічні вирізи на стегнах сукні гармонійно доповнили червоні оксамитові банти, що зробили образ ще більш пікантним. Завдяки сукні зірка продемонструвала свої пишні груди, струнку талію і підтягнуту фігуру.

Getty Images

Фото: Getty Images

Доповнила лук Кеті Перрі чорними черевиками на шпильці. Окуляри в тон сукні зробили образ більш зухвалим та цікавим. Макіяж був досить простий: злегка виділені очі та вилиці за допомогою косметики. Щодо зачіски, то зірка обрала легкі хвилі на волоссі, що зробили аутфіт більш легким та невимушеним.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джулія Фокс вразила сміливим образом. Зірка продемонструвала зачіску, яку можна сміливо назвати "смачною тарілкою макаронів із сиром" і плавках бікіні із застібкою-блискавкою.