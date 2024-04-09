С роскошными часами: Кирстен Данст поразила стильным образом в Нью-Йорке (фото)

Актриса выглядела безупречно

Знаменитости часто появляются на публике и показывают красивые образы. На днях популярная актриса из "Трансформеров" Никола Пельтц поразила стильным нарядом бренда Victoria Beckham. А теперь изысканный вкус продемонстрировала звезда лент "Мария Антуанетта", "Человек-паук", "Меланхолия" Кирстен Данст.

Недавно известная актриса посетила студию Sirius XM – американскую компанию спутникового радиовещания. Для выхода в свет Кирстен выбрала скромный, но стильный аутфит. Она выглядела сдержанно и элегантно.

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Знаменитость предпочла свитер молочного оттенка свободного кроя, в котором она немного подкатила рукава. К изысканному свитеру Данст подобрала черные классические брюки-клеш.

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Особого внимания заслуживают аксессуары, которые стали изюминкой образа. Кирстен выбрала элегантные черно-золотистые часы с тонким ремешком, которые подчеркивали ее утонченность.

Также на пальцах кинозвезды можно заметить два серебряных кольца: один — тоненький, а другой — с большим камнем. Похоже, актриса хотела сделать акцент в своем образе именно на ювелирных изделиях.

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В то же время для визита на студию Sirius XM Кирстен выбрала спокойный макияж и имела слегка волнистые волосы.

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