Возлюбленная звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые показала их ребенка (фото)

Женщина залюбовала сеть нежным фото первенца

К ребенку известного британского актера Роберта Паттинсона и его избранницы Сьюки Уотергаус приковано много внимания, ведь звездная пара ничего не рассказывает о первенце. Недавно папарацци заметили молодых родителей во время прогулки с младенцем.

Теперь Сьюки Уотергаус в своем инстаграмме решила приоткрыть занавес материнства. Она распространила трогательную фотографию в уютном бежевом свитере, на которой держит ребенка. На пеленках, в котором находится младенец, видны синие, розовые и светло-зеленые сердечки.

"Приветствую в этом мире, ангелочек", — написала под фото женщина.

В то же время поклонники Уотергаус и Паттинсона уже поздравили пару с появлением ребенка. Они отметили, что ребенку очень повезло с родителями.

"Этот ребенок выиграл генетическую лотерею"

"Поздравляю".

"Привет, милая. Рада за вас".

"Искренне поздравляю! Вы заслуживаете всего счастья, которое принесет вам этот ребенок. Мы очень рады за вас троих и присылаем много любви и объятий".

Пока звездная пара не разглашает, кто именно у них родился и как назвали ребенка. Похоже, Сьюки и Роберт хотят насладиться родительством без публичности.

Ранее "Телеграф" писал, что впервые показал фото новорожденного сына Виталий Козловский. Также певец показал жену и рассекретил ее имя.