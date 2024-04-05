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Возлюбленная звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые показала их ребенка (фото)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Сьюки Уотергаус впервые показала ребенка от Роберта Паттинсона
Сьюки Уотергаус впервые показала ребенка от Роберта Паттинсона. Фото Инстаграм Сьюки Вотергаус

Женщина залюбовала сеть нежным фото первенца

К ребенку известного британского актера Роберта Паттинсона и его избранницы Сьюки Уотергаус приковано много внимания, ведь звездная пара ничего не рассказывает о первенце. Недавно папарацци заметили молодых родителей во время прогулки с младенцем.

Теперь Сьюки Уотергаус в своем инстаграмме решила приоткрыть занавес материнства. Она распространила трогательную фотографию в уютном бежевом свитере, на которой держит ребенка. На пеленках, в котором находится младенец, видны синие, розовые и светло-зеленые сердечки.

"Приветствую в этом мире, ангелочек", — написала под фото женщина.

Сьюки Вотергаус с младенцем

В то же время поклонники Уотергаус и Паттинсона уже поздравили пару с появлением ребенка. Они отметили, что ребенку очень повезло с родителями.

  • "Этот ребенок выиграл генетическую лотерею"
  • "Поздравляю".
  • "Привет, милая. Рада за вас".
  • "Искренне поздравляю! Вы заслуживаете всего счастья, которое принесет вам этот ребенок. Мы очень рады за вас троих и присылаем много любви и объятий".

Пока звездная пара не разглашает, кто именно у них родился и как назвали ребенка. Похоже, Сьюки и Роберт хотят насладиться родительством без публичности.

Ранее "Телеграф" писал, что впервые показал фото новорожденного сына Виталий Козловский. Также певец показал жену и рассекретил ее имя.

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