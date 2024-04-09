З розкішним годинником: Кірстен Данст вразила стильним образом у Нью-Йорку (фото)

Акторка мала бездоганний вигляд

Знаменитості часто з'являються на публіці та демонструють красиві образи. Днями популярна акторка з "Трансформерів" Нікола Пельтц вразила стильним вбранням бренду Victoria Beckham. А тепер вишуканий смак продемонструвала зірка стрічок "Марія Антуанетта", "Людина-павук", "Меланхолія" Кірстен Данст.

Нещодавно відома акторка відвідала студію Sirius XM — американську компанію супутникового радіомовлення. Для виходу у світ Кірстен обрала скромний, але стильний аутфіт. Вона виглядала стримано та елегантно.

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Знаменитість надала перевагу светру молочного відтінку вільного крою, у якому вона трохи підкотила рукави. До вишуканого светра Данст підібрала чорні класичні брюки-кльош.

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Особливої уваги заслуговують аксесуари, які стали родзинками образу. Кірстен обрала елегантний чорно-золотистий годинник з тонким ремінцем, який підкреслював її витонченість.

Також на пальцях кінозірки можна помітити два срібні персні: один — тоненький, а інший — з великим каменем. Схоже, акторка хотіла зробити акцент у своєму образі саме на ювелірних виробах.

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Водночас для візиту на студію Sirius XM Кірстен обрала спокійний макіяж і мала злегка хвилясте волосся.

Раніше "Телеграф" про співачку Ріанну, яка вирішила змінити імідж. Для походу в ресторан зірка одягла широкі джинси з низькою посадкою і прорізами на колінах та білу оверсайз-футболку з принтом.