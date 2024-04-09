В костюме звездной свекрови: Никола Пельтц вышла в свет в бренде Victoria Beckham (фото)

29-летняя звезда "Трансформеров" показала, как стильно носить элегантный наряд

Американская актриса и модель, дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца и невестка всего звездного семейства Бекхэмов продемонстрировала шикарный образ на очередном мероприятии.

В понедельник, 8 апреля, в день солнечного затмения 28-летняя Никола Пельтц позировала для фотографов в Нью-Йорке на презентации нового освежающего напитка.

Для выхода в свет Никола Пельтц надела черный пиджак и плиссированные брюки — творение одноименного лейбла свекрови звезды "Терминаторов" — Victoria Beckham, пишет издание wwd.com.

Фото: Getty Images

Пельтц Бекхэм связала себя узами брака со старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэмов, Бруклином, два года назад. Пара связана общей любовью к животным, в том числе к пяти собакам: Лэмб, Лейбл, Нала, Ангел и Берди. Пельц Бекхэм также управляет собственным приютом для собак Yogi's House, который она основала вместе с подругой Эммой Кенни в 2022 году.

Фото: Getty Images

Напомним, что Никола Пельтц дебютировала в кино в роли Маккензи в рождественской комедии "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006). В июне 2008 года снялась в музыкальном клипе на сингл Майли Сайрус 7 Things. В 2010 году Никола снялась в "Повелителе стихий" режиссёра М. Найта Шьямалана, в 2014 году Пельтц появилась в четвертом фильме "Трансформеры: Эпоха истребления".

11 июля 2020 года была объявлена помолвка Николы и Бруклина Бекхэма. Брак молодой пары был заключен 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, в рамках еврейской церемонии. Оба супруга имеют еврейское происхождение по отцовской линии. В ходе церемонии пара подписала кетубу, традиционный еврейский брачный документ, а также заключила брачный контракт.

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