После слухов о беременности Рианна сменила имидж: как сейчас выглядит певица (фото)

36-летняя певица прикрыла живот в трендовом белом плаще

Барбадосская певица Рианна подогревает слухи о своей третьей беременности. В этот раз 36-летняя знаменитость попалась папарацци в "Городе Ангелов" — Лос-Анджелесе, в момент, когда она направлялась в свой любимый итальянский ресторан Giorgio Baldi.

Это случилось в воскресенье, 7 апреля. В свой выходной Рианна решила побаловать себя изысканными блюдами, при этом выбрав для ужина стильный "прикид".

Образ артистки в этот день состоял из мешковатых джинсов с низкой талией и прорезями на коленях, и объемной белой футболкой с рисунком. Сверху популярная исполнительница надела роскошный белый атласный плащ с большим капюшоном, рукавами ¾ с широкими манжетами и расклешенной моделью, а также эффектные туфли на остроносом каблуке от Gucci и черную сумку Dior.

Завершила свой аутфит звезда украшениями в виде жемчужных ожерелий разной длины, размера и цвета. Кроме того, она дополнила образ серебряными часами, инкрустированными бриллиантами, массивными кольцами с бриллиантами и узкими черными очками.

Также артистка изменила имидж, став блондинкой. Свои светлые локоны Рианна уложила в красивую, изысканную прическу.

Напомним, что о вероятной беременности Рианны, да еще и девочкой, стало известно от инсайдеров издания Media Take Out. Сама певица, которая уже воспитывает двух детей, никак не комментирует информацию о будущем пополнении. У нее и рэпера A$AP Rocky уже два сына: Ноа Мерес, появившийся на свет в мае 2022 года и Рает Роуз Майерс, которого певица родила в августе 2023 года.