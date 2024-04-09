"Позор украинских женщин": пользователи сети раскритиковали Настю Каменских за провокативный клип (видео)

Артистку захейтили в сети после анонса новой видеоработы

Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно показала себя с мужем и продюсером Потапом, распространила анонс клипа на новый трек Moloko. Однако люди начали массово критиковать увиденное.

В анонсе композиции Moloko Настя Каменских держит перед лицом кулак и делает вид, будто что-то облизывает. Она одета в зеленое приталенное блестящее платье с акцентом на груди и разрезами на бедрах. В то же время заметно, что артистка сидит на двух девушках, работающих в ее команде танцовщицами.

Анонс песни Насти Каменских — Moloko

Под анонсом клипа можно увидеть много негативных комментариев. Украинцы не понимают, в чем суть этой песни и видеоработы, в частности. Они считают действия в клипе – отвратительным и неуместным зрелищем.

"Какой кошмар".

"Интересно, что значит этот жест? Что-то я не совсем поняла".

"Жесть, вылезает подлинная сущность".

"Бред".

"Не ко времени такое".

"Ерунда уже, а не NK".

Опубликовал в своем инстаграмме анонс клипа на композицию и муж и продюсер Насти Каменских – Потап. По-видимому, он участвовал в создании этой песни. Однако и там люди не восприняли такую видеоработу.

"Вообще не пишу негативных комментариев никому по жизни. Но пройти мимо этого просто не могу. Это просто отвратительно".

"Ведут себя так, как в Украине нет войны".

"Такое сейчас не уместно!".

"Позорите украинских женщин такими видео. Просто ужас".

"Не интересно, это просто ужас и позор".

"Простите. Но это не сейчас, не в войну. У нас в Украине — война!".

"Клоунада".

"Потап, вы больны".

"Извините, но не сейчас такие видео и клипы. Хотя в обычной жизни только "за", в разумных пределах".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап выступил в пророссийском клубе в Германии, куда приезжают певцы из страны-агрессорки. Артист исполнял немало русскоязычных композиций групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi.