Укр

"Позор украинских женщин": пользователи сети раскритиковали Настю Каменских за провокативный клип (видео)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Настя Каменских выпустила анонс нового клипа и нарвалась на критику Новость обновлена 09 апреля 2024, 17:35
Настя Каменских выпустила анонс нового клипа и нарвалась на критику. Фото Инстаграм Насти Каменских

Артистку захейтили в сети после анонса новой видеоработы

Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно показала себя с мужем и продюсером Потапом, распространила анонс клипа на новый трек Moloko. Однако люди начали массово критиковать увиденное.

В анонсе композиции Moloko Настя Каменских держит перед лицом кулак и делает вид, будто что-то облизывает. Она одета в зеленое приталенное блестящее платье с акцентом на груди и разрезами на бедрах. В то же время заметно, что артистка сидит на двух девушках, работающих в ее команде танцовщицами.

Анонс песни Насти Каменских — Moloko

Под анонсом клипа можно увидеть много негативных комментариев. Украинцы не понимают, в чем суть этой песни и видеоработы, в частности. Они считают действия в клипе – отвратительным и неуместным зрелищем.

  • "Какой кошмар".
  • "Интересно, что значит этот жест? Что-то я не совсем поняла".
  • "Жесть, вылезает подлинная сущность".
  • "Бред".
  • "Не ко времени такое".
  • "Ерунда уже, а не NK".
Пользователь сети считает, что не ко времени подобные клипы
Пользователь сети считает пошлым новый клип NK
Пользователь сети написала, что новый клип – это ужас
Пользователь сети раскритиковала NK за новый клип
Пользователь сети не восприняла новый клип NK
Пользователь сети назвала гадостью новый клип NK

Опубликовал в своем инстаграмме анонс клипа на композицию и муж и продюсер Насти Каменских – Потап. По-видимому, он участвовал в создании этой песни. Однако и там люди не восприняли такую видеоработу.

  • "Вообще не пишу негативных комментариев никому по жизни. Но пройти мимо этого просто не могу. Это просто отвратительно".
  • "Ведут себя так, как в Украине нет войны".
  • "Такое сейчас не уместно!".
  • "Позорите украинских женщин такими видео. Просто ужас".
  • "Не интересно, это просто ужас и позор".
  • "Простите. Но это не сейчас, не в войну. У нас в Украине — война!".
  • "Клоунада".
  • "Потап, вы больны".
  • "Извините, но не сейчас такие видео и клипы. Хотя в обычной жизни только "за", в разумных пределах".
Подписщица Потапа резко отреагировала на новый клип NK
Подписчики считают такие клипы неуместными
Подписчик считает, что подобные клипы — неуместны в войну
Пользователь сети считает отвратительным новый клип NK
Подписчики считают новый клип NK – позором

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап выступил в пророссийском клубе в Германии, куда приезжают певцы из страны-агрессорки. Артист исполнял немало русскоязычных композиций групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi.

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#Песня #Настя Каменских #Потап