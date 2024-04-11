Нашла эликсир молодости? Деми Мур восхитила видом в элегантном черном платье с вырезом (фото)

Эта красотка, видимо, забыла, что ей уже 61 год

Голливудская актриса и бывшая жена актера Брюса Уиллиса, больного на деменцию, Деми Мур, которая недавно затмила всех на вечеринке в Лос-Анджелесе, снова произвела фурор своим очередным выходом в свет. 61-летняя звезда появилась на мероприятии, посвященном женскому здоровью.

Как оказалось, "Незабываемый вечер" от Женского фонда исследования рака в Калифорнии собрал многих знаменитостей и инфлюэнсеров. Среди них сверкала и Деми Мур, которая пришла на вечеринку в элегантном Total black образе.

Фото: Getty Images

Как видно, голливудская звезда надела длинное черное платье в пол с пикантным вырезом от бедра, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру и длинные ноги. Также этот наряд открыл плечи актрисы и отлично гармонировал с изящными босоножками на шпильке.

Фото: Getty Images

Роскошные длинные волосы Деми Мур были распущены и мягкими волнами спадали на плечи, а на ее лице был легкий естественный макияж и сияющая улыбка. В этом образе звезда выглядела очень молодо и элегантно, кажется, она совсем забыла стареть.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно 61-летняя Деми Мур в платье-сеточке сверкнула роскошной фигурой на вечеринке Dolce & Gabbana. Актриса в свои годы выглядит просто восхитительно.