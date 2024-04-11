Знайшла еліксир молодості? Демі Мур захопила виглядом в елегантній чорній сукні з вирізом (фото)

Ця красуня, мабуть, забула, що їй уже 61 рік

Голлівудська актриса і колишня дружина актора Брюса Вілліса, хворого на деменцію, Демі Мур, яка нещодавно затьмарила всіх на вечірці в Лос-Анджелесі, знову викликала фурор своїм черговим виходом в люди. 61-річна зірка з’явилася на заході, присвяченому жіночому здоров’ю.

Як виявилося, "Незабутній вечір" від Жіночого фонду дослідження раку в Каліфорнії зібрав багатьох знаменитостей та інфлюенсерів. Серед них сяяла і Демі Мур, яка прийшла на вечірку в елегантному Total black образі.

Фото: Getty Images

Як видно, голлівудська зірка одягла довгу чорну сукню до п'ят з пікантним вирізом від стегна, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру та довгі ноги. Також це вбрання відкрило плечі актриси і чудово гармоніювало з витонченими босоніжками на шпильці.

Фото: Getty Images

Розкішне довге волосся Демі Мур було розпущене і м’якими хвилями спадало на плечі, а на її обличчі був легкий природний макіяж і сяюча усмішка. У цьому образі зірка виглядала дуже молодо та елегантно, здається, вона зовсім забула старіти.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно 61-річна Демі Мур у сукні-сіточці блиснула розкішною фігурою на вечірці Dolce & Gabbana. Акторка у свої роки виглядає просто чудово.