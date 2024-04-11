Продемонстрировала стройные ноги: Ариана Гранде в цветочном платье произвела фурор в Лас-Вегасе (фото)

31-летняя певица выглядела женственно

Американская певица Ариана Гранде, которая летом рассталась с мужем, для публичных мероприятий всегда выбирает неординарные луки преимущественно в розовых тонах. На этот раз звезда появилась в цветастом платье нежных оттенков, красиво открывшем ее ножки на презентации Warner Bros. Pictures.

Мероприятие состоялось в Лас-Вегасе, штат Невада, и длилось с 8 по 11 апреля. На нем прошли презентации других крупных студий, таких как Universal Pictures, Lionsgate, Focus Features, Paramount и Walt Disney Studios. Ариана Гранде представила фильм "Злая. Часть первая", в котором сыграла одну из главных ролей.

Для этого события певица выбрала миниплатье в виде цветка, которое прекрасно подчеркнуло красивые ноги звезды. Наряд красиво открыл плечи Арианы. Такое платье отлично подходит певице и подчеркивает ее женственность. Белые туфли на высоком каблуке сделали образ завершенным.

Фото: Getty Images

Ариана Гранде с коллегой по фильму "Зла" Синтией Эриво. Фото: Getty Images

Волосы Ариана решили собрать в высокую гульку, что прекрасно подчеркнуло ключицы и открытые плечи. Макияж звезда сделала с акцентом на глаза и слегка выделила скулы бронзером. Дополнила свой нежный лук Ариана серьгами и кольцом на указательном пальце.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Дюны" Зендея поразила тематическим образом в Риме. Актриса надела ультракороткое платье и туфли с теннисными мячиками для фотокола фильма "Соперники".