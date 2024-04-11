Продемонструвала стрункі ноги: Аріана Гранде у квітковій сукні викликала фурор в Лас-Вегасі (фото)

31-річна співачка виглядала жіночно

Американська співачка Аріана Гранде, яка влітку розлучилася з чоловіком, для публічних заходів завжди обирає неординарні луки переважно в рожевих тонах. Цього разу зірка з’явилася у квітчастій сукні ніжних відтінків, яка гарно відкрила її ніжки на презентації Warner Bros.Pictures.

Захід відбувся у Лас-Вегасі, штат Невада, і тривав з 8 по 11 квітня. На ньому відбулися презентації інших великих студій, таких як Universal Pictures, Lionsgate, Focus Features, Paramount і Walt Disney Studios. Аріана Гранде презентувала фільм "Зла. Частина перша", в якому зіграла одну з головних ролей.

Для цієї події співачка обрала мінісукню у вигляді квітки, яка чудово підкреслила красиві ноги зірки. Вбрання красиво відкрило плечі Аріани. Така сукня чудово пасує співачці і підкреслює її жіночність. Білі туфлі на високих підборах зробили образ завершеним.

Фото: Getty Images

Аріана Гранде з колегою по фільму "Зла" Синтією Еріво. Фото: Getty Images

Волосся Аріана вирішила зібрати у високу гульку, що чудово підкреслило ключиці та відкриті плечі. Макіяж зірка зробила з акцентом на очі і злегка виділила вилиці бронзером. Доповнила свій ніжний лук Аріана сережками та кільцем на вказівному пальці.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Дюни" Зендея вразила тематичним образом в Римі. Акторка вдягла ультракоротку сукню і туфлі з тенісними м’ячиками для фотоколу фільму "Суперники".