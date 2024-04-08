В ультракоротком платье и туфлях с теннисными мячиками: Зендея поразила образом в Риме (фото)

Звезда приковала к себе внимание публики

Актриса Зендея для премьер и фотоколлов фильмов, в которых она снимается, всегда выбирает стильные и неординарные образы. Звезда поражает тщательной подготовкой к важным событиям и не забывает демонстрировать стройную фигуру. К примеру, для премьеры фильма "Соперники" Зендея выбрала платье с тематическим принтом.

Для фотоколла этого же фильма актриса выбрала не менее стильный и интересный лук. Звезда приковала к себе все взгляды и точно была в центре внимания. Событие произошло сегодня, 8 апреля, в Италии, Риме.

Так, на фотоколле фильма "Соперники" Зендея появилась в серебристом коротком платье с глубоким декольте. Изюминкой образа стали тематические туфли белого цвета на каблуке с салатовыми теннисными мячиками. Они прекрасного дополнили лук и сделали его особенным.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Прическу Зендея выбрала изысканную и лаконичную одновременно: звезда уложила волосы назад и они. Серебряные серьги и вечерний макияж сделали образ более роскошным и стильным.

Фото: Getty Images

В фильме "Соперники" рассказывается о талантливой теннисистке в прошлом, которую и сыграла Зендея, которая стала тренершей. Ее муж, также теннисист, терпит неудачу в своей карьере из-за ряда проигрышей. Его новым соперником на турнире стал его эксдруг и по совместительству бывший любимый его жены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Гайди Клум поймали папарацци в Калифорнии. Звезда выглядела свежим и мило позировала.