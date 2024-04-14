Слава Каминская пожаловалась, что у нее лопнул грудной имплант

Слава давно увлекается пластикой

Украинская певица Слава Каминская, недавно обращавшаяся к пластическому хирургу, чтобы усовершенствовать лицо и грудь, подробно рассказала, что именно в себе изменила. Знаменитость не боится совершенствовать свой облик, объясняя это тем, что возрастные изменения неотвратимы, но пластическая хирургия на очень высоком уровне, поэтому старость можно отложить на потом.

На странице в Instagram Слава рассказала, что лечь под нож пластического хирурга она намеревалась еще в прошлом году. Тогда женщина хотела сделать операцию по изменению формы век.

39-летняя Слава Каминская

Однако внезапно у исполнительницы лопнул грудной имплант, которому было почти двадцать лет, и она вынуждена была обратиться к специалисту.

"Я давно хотела блефаропластику, потому что уже нужно было, годы никого не жалеют. Хотела сделать еще в прошлом году, но так и не доехала, потому что влюбилась, свалила жить на Тенерифе и была слишком занята. Мой навеял мне, что мне ничего не нужно, я и так хороша, но здесь случилось "чудо" — у меня лопнул имплант. Такое бывает, когда грудь кормила двоих детей и имплантам почти двадцать лет", — поделилась Слава.

Поэтому Слава Каминская отважилась еще на ряд дополнительных пластических операций. Она решила сделать целый комплекс манипуляций, чтобы вновь не прибегать к пластике.

"Если уж наркоз, то пусть кроме груди будет еще блефаропластика, эндоскопическая подтяжка бровей, нити, инъекции и липосакция колен. Почему нет? Еще куча болезненных косметических манипуляций, все равно наркоз", — сказала Слава.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Слава Каминская неожиданно засветилась во Львове. На снимках артистка соблазнительно и загадочно позировала с чемоданом на перроне вокзала, а также у витражного окна в солнечных лучах.