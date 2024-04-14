Слава Камінська пожалілася, що в неї луснув грудний імплант

Слава давно захоплюється пластикою

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно зверталася до пластичного хірурга, аби удосконалити обличчя та груди, детально розповіла, що саме в собі змінила. Знаменитість не боїться вдосконалювати свою зовнішність, пояснюючи це тим, що вікові зміни невідворотні, але пластична хірургія на дуже високому рівні, тому старість можна відкласти на потім.

На сторінці в Instagram Слава розповіла, що лягти під ніж пластичного хірурга вона мала намір ще минулоріч. Тоді жінка хотіла зробили операцію зі зміни форми повік.

39-річна Слава Камінська

Проте раптово у виконавиці луснув грудний імплант, якому було майже двадцять років, і вона змушена була звернутися до спеціаліста.

"Я давно хотіла блефаропластику, бо вже потрібно було, роки нікого не жаліють. Хотіла зробити ще торік, але так і не доїхала, тому що закохалася, звалила жити на Тенерифе і була надто зайнятою. Мій навіяв мені, що мені нічого не потрібно, я і так гарна, але тут трапилося "диво" — у мене луснув імплант. Таке буває, коли груди годували двох дітей і імплантам 19 років", — поділилася Слава.

Тож Слава Камінська наважилася ще на ряд додаткових пластичних операцій. Вона вирішила зробити цілий комплекс маніпуляцій, аби згодом знову не вдаватися до пластики.

"Якщо вже наркоз, то нехай крім грудей буде ще блефаропластика, грудки Біша, ендоскопічна підтяжка брів, нитки, ін'єкції та ліпосакція колін. Чому ні? Ще купа хворобливих косметичних маніпуляцій, все одно наркоз", — поділилася Слава.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Слава Камінська неочікувано засвітилася у Львові. На знімках артистка спокусливо та загадково позувала з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному промінні.