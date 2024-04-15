Шон Пенн объяснил, почему бы заехал Путину по роже

Шон верит в стойкость и победу украинцев в российско-украинской войне

Голливудский режиссер Шон Пенн, снявший документальный фильм "Суперсила" и блестяще сыгравший в ленте "Война глазами животных", рассказал о своем отношении к Путину, который развязал войну в Украине. Он заявил, что охотно заехал бы кремлевскому диктатору по роже.

Шон в интервью BILD высказался о беде в Украине. Пенн подчеркнул, что нет ничего ценнее человеческой жизни.

"Мы знаем, что моя страна, США, совсем не единая, это скорее Разъединенные Штаты Америки. А люди в Украине наоборот объединились против россиян. Мы, американцы, можем только поучиться этому единству. Потому что Украина – это эпицентр человечности в мире. А человечность – лекарство для души», — подчеркнул Шон Пенн.

Шон Пенн шокирован из-за войны в Украине. Фото instagram.com/seanpenn/

У знаменитости поинтересовались, что он сделал бы при встрече с Путиным. "Ударил!" – резко ответил Пенн.

Шон добавил, что верит в мужество и стойкость украинцев, борющихся за каждую пядь своей территории, включая оккупированный Крым.

"Вот почему мы не должны допустить поражения в этой войне. Этого не должно произойти. Независимо от того, демократы или республиканцы у власти. Если мы проигрываем эту войну, это может стать концом Соединенных Штатов. Знаете, я ребенок войны. Я вырос на ее жестоких и преступных картинах. Поэтому я никогда не верил, что оружие приводит к миру. Но сейчас мы должны дать Украине все, что имеем, чтобы остановить эту войну", — объяснил Шон.

Ранее "Телеграф" писал, как Шон Пенн высказался о войне россии в Украине. Американская звезда считает Путина пустой личностью.