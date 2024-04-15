Шон Пенн пояснив, чому заїхав би Путіну по пиці

Шон вірить у стійкість та перемогу українців у російсько-українській війні

Голлівудський режисер Шон Пенн, який зняв документальний фільм "Суперсила" і блискуче зіграв в українській стрічці "Війна очима тварин", розповів про своє ставлення до Путіна, який розв'язав війну в Україні. Він заявив, що залюбки заїхав би кремлівському диктатору по пиці.

Шон в інтерв'ю BILD висловився про біду в Україні. Пенн наголосив, що немає нічого ціннішого за людське життя.

"Ми знаємо, що моя країна, США, зовсім не єдина, це скоріше Роз'єднані Штати Америки. А люди в Україні навпаки об'єдналися проти росіян. Ми, американці, можемо тільки повчитися цій єдності. Тому що Україна – це епіцентр людяності у світі. А людяність – ліки для душі", — підкреслив Шон Пенн.

Шон Пенн шокований через війну в Україні. Фото instagram.com/seanpenn/

У знаменитості поцікавилися, що би він зробив при зустрічі з Путіним. "Ударив!" — різко відповів Пенн.

Шон додав, що вірить у стійкість українців, які виборюють кожну п'ядь своєї території, включаючи анексований Крим.

"Ось чому ми не повинні допустити поразки у цій війні. Цього не має статися. Незалежно від того, чи демократи чи республіканці при владі. Якщо ми програємо цю війну, це може стати кінцем Сполучених Штатів. Знаєте, я дитя війни у ​​В'єтнамі. Я виріс на її жорстоких та злочинних картинах. Тому я ніколи не вірив, що зброя приводить до миру. Але зараз ми маємо дати Україні все, що маємо, щоб зупинити цю війну", — наголосив режисер.

Раніше "Телеграф" писав, як Шон Пенн висловився про війну росії в Україні. Американська зірка вважає путіна пустою особистістю.