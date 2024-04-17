Актриса Зоряна Марченко рассказала об экс-муже, который поддерживает агрессию РФ

Брак Зоряны с мужем-путинистом распался

Недавно актер-путинист Владимир Торсуев заявил, что его жену хотят упрятать за решетку в Украине. А украинская актриса Зоряна Марченко, которая была женой российского актера Александра Ведменского, рассказала о непростых отношениях с бывшим мужем-путинистом после развода.

Актриса, прекрасно сыгравшая в сериале "Просто Надія", живет в Украине, а бывший муж остался в России, открыто поддержав агрессивные действия оккупантов. В интервью Алине Доротюк Марченко напомнила, что роман с Ведменским завязался примерно в 2016 году.

Актеры создали семью. Знаменитость два года жила в Москве, где родила дочь Агату, но вскоре их брак распался. Зоряна с ребенком вернулись в Украину.

Диалог с Зоряной Марченко

Когда началась большая война экс-муж, поддержавший действия РФ, предложил бывшей жене вернуться в страну-агрессорку, но Зоряна отказалась.

"После начала полномасштабной войны он первый человек, который в шесть утра мне позвонил и предлагал, чтобы я уехала в Саратов. Я говорю: "В смысле? Я поеду в страну, которая напала на мою, что ли? Это какой-то бред". Он сказал, что можно поехать к его маме в Нидерланды, где она живет много лет. Я не знаю, почему я приняла это решение. Наверное, банально, чтобы дочь увидела бабушку, чтобы мы уехали не просто в никуда, а к человеку, с которым есть родственные связи", — рассказала актриса.

Зоряна с дочерью. Фото instagram.com/zorya_marchenko

Звезда украинских сериалов не может полностью оборвать контакты с путинистом из-за маленькой дочери.

"Она говорит: "Я хочу, чтобы папа приехал сюда". Я говорю: "Агата, этого уже никогда не будет. Он никогда не приедет сюда, мы никогда не поедем туда". У нее слезы… Я говорю: "Это правда. Ты понемногу должна это понимать". Была бы моя воля, я бы давно поставила точку, но я не могу из-за ребенка", — отметила актриса, которая убеждена, что в будущем, когда дочь повзрослеет, все поймет.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский продюсер Олег Боднарчук предположил, что только после смерти Путина певицу-изменницу Таисию Повалий смогут привлечь к ответственности перед родиной. А бывший коллега по сцене Павел Зибров возмущен тем, что у предательницы все еще остается звание Народной артистки Украины.