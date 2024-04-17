Акторка Зоряна Марченко розповіла про ексчоловіка, який підтримує агресію РФ

Шлюб Зоряни з чоловіком-путіністом розпався

Нещодавно актор-путініст Володимир Торсуєв заявив, що його дружину хочуть запроторити за ґрати в Україні. А українська акторка Зоряна Марченко, яка була дружиною російського актора Олександра Ведменського, розповіла про непрості стосунки з колишнім чоловіком-путіністом після розлучення.

Акторка, яка чудово зіграла у серіалі "Просто Надія", наразі живе в Україні, а колишній чоловік залишився в Росії, відкрито підтримавши агресивні дії окупантів. В інтерв'ю Аліні Доротюк Марченко пригадала, що роман із Ведменським зав'язався приблизно у 2016 році.

Актори створили сім’ю. Знаменитість два роки жила в Москві, де народила доньку Агату. але незабаром їхній шлюб розпався. Зоряна з дитиною повернулися в Україну.

Діалог із Зоряною Марченко

Коли почалася велика війна ексчоловік, який підтримав дії РФ, запропонував колишній дружині повернутися в країну-агресорку, але Зоряна відмовилася.

"Після початку повномасштабної війни він перша людина, яка о шостій ранку мені зателефонувала і пропонувала, щоб я поїхала до Саратова. Я кажу: "У сенсі? Я поїду в країну, яка напала на мою, щоб що? Це якась маячня". Він сказав, що можна поїхати до його мами до Нідерландів, де вона живе багато років. Я не знаю, чому я прийняла це рішення. Напевно, банально, щоб дочка побачила бабусю, щоб ми поїхали не просто в нікуди, а до людини, з якою є родинні зв'язки", — розповіла акторка.

Зоряна з донечкою. Фото instagram.com/zorya_marchenko

Зірка українських серіалів не може повністю обірвати контакти з путіністом через маленьку доньку, яка любить тата.

"Вона каже "Я хочу, щоб тато приїхав сюди". Я говорю: "Агато, цього вже ніколи не буде. Він ніколи не приїде сюди, ми ніколи не поїдемо туди". У неї сльози… Я кажу: "Це правда. Ти потроху маєш це розуміти". Максимум, це десь у Європі, можливо, колись. Була б моя воля, я б давно поставила б крапку, але я не можу через дитину", — зазначила акторка, яка переконана, що в майбутньому, коли донька подорослішає, то все зрозуміє.

Раніше "Телеграф" писав, що український продюсер Олег Боднарчук припустив, що тільки після смерті Путіна співачку-зрадницю Таїсію Повалій зможуть притягнути до відповідальності перед батьківщиною. А колишній колега по сцені Павло Зібров обурений тим, що у зрадниці все ще залишається звання Народної артистки України.