Со Дня трагедии на ЧАЭС — 38 лет: украинские звезды почтили память жертв (фото)

Со дня трагедии на ЧАЭС прошло 38 лет

Сегодня, 26 апреля, Международный день памяти жертв Чернобыля. В 1986 году произошла величайшая техногенная катастрофа прошлого века, последствия которой ощутила не только Украина, но и соседние государства.

Знаменитости также высказались по поводу этой даты. "Телеграф" проследил, как мнения известных артистов объединились в важный посыл — какие бы катаклизмы, войны и трагедии ни уничтожали украинцев, они только закалили и объединили нацию, которая продолжает свою борьбу.

Ольга Сумская

Сумская показала уникальное фото. Фото instagram.com/olgasumska

"26 апреля. Чернобыль. Помним…" – лаконично написала Ольга Сумская.

ONUKA

ONUKA разместила проникновенные кадры. Фото instagram.com/onukaofficia

Певица подчеркнула, что тема ЧАЭС во время войны получила "еще одно измерение".

"Подумать только, что они захватят станцию, изуродуют документы, результаты научных исследований десятилетий, которые там проводились не только украинскими, но и многими учеными со всего мира, украдут технику, да что там технику, унитазы украдут, а вконце часть из них еще на ней и умрет. Но это произошло не в кино… Нелюди», — подчеркнула артистка.

Она добавила: "Поклон всем героям Чернобыля 1986, 2022, 2023, 2024… и я надеюсь, этот счет когда-нибудь остановится", — глубоко копнула ONUKA.

Надя Дорофеева

Дорофеева рассказала, что очнулась с мыслями о ЧАЭС. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

Певица рассказала, что ее разбудил сон о Чернобыльской трагедии.

"Взяла телефон, смотрю новости, а сегодня годовщина" – написала она.

Кристина Горняк

"Держимся и стоим", — написала Горняк. Фото instagram.com/kristygor

Экс-жена Владимира Остапчука подчеркнула, что выпавшие на долю украинцев бесконечные испытания лишь закалили украинцев, которые продолжают стоять на своем.

"Сколько трагедии было уже в нашей жизни, но мы держимся и стоим. Дай Бог так и дальше. 26 апреля — день Чернобыльской трагедии".

Ранее "Телеграф" писал, как выглядел Чернобыль во время оккупации. 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения, войска российских окупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.