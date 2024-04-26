З Дня трагедії на ЧАЕС - 38 років: українські зірки вшанували пам'ять жертв (фото)

З дня трагедії на ЧАЕС минуло 38 років

Сьогодні, 26 квітня, Міжнародний день пам'яті жертв Чорнобиля. 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа минулого століття, наслідки якої відчула не лише Україна, а й сусідні держави.

Знаменитості також висловилися з приводу цієї дати. "Телеграф" простежив, як думки відомих артистів об’єдналися у важливий посил – які б безкінечні випробування та трагедії не були на шляху українців, вони лише загартували та об’єднали націю, яка продовжує свою боротьбу.

Ольга Сумська

Сумська показала унікальну світлину. Фото instagram.com/olgasumska

"26 квітня. Чорнобиль. Пам'ятаємо…" – лаконічно написала Ольга Сумська.

ONUKA

ONUKA розмістила промовисті світлини. Фото instagram.com/onukaofficia

Співачка наголосила, що тема ЧАЕС під час війни отримала "ще один вимір".

"Придумати, що вони захоплять станцію, понівечать документи, результати наукових досліджень десятиліть, які там проводились не тільки українськими, а й багатьма ученими з усього світу, вкрадуть техніку, та що там техніку, унітази вкрадуть, а в кінці частина з них ще на ній і помре. Але це сталося не в кіно… Нелюди", — наголосила артистка.

Вона додала: "Уклін всім героям Чорнобиля 1986, 2022, 2023, 2024… і я сподіваюсь, цей рахунок колись зупиниться", — резюмувала ONUKA.

Надя Дорофєєва

Дорофєєва розповіла, що прокинулась з думкою про ЧАЕС. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка розповіла, що її розбудив сон про Чорнобильську трагедію.

"Взяла телефон, дивлюсь новини, а сьогодні річниця" – написала вона.

Христина Горняк

"Тримаємось і стоїмо", - написала Горняк. Фото instagram.com/kristygor

Ексдружина Володимира Остапчука наголосила, що безкінечні випробування, які випали на долю українців, лише загартували українців, які продовжують стояти на своєму.

"Скільки трагедії було вже в нашому житті, та ми тримаємось і стоїмо. Дай, Бог, так і надалі. 26 квітня — день Чорнобильської трагедії".

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд мав Чорнобиль під час окупації. 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення, війська російських окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.