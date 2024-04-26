З Дня трагедії на ЧАЕС - 38 років: українські зірки вшанували пам'ять жертв (фото)
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З дня трагедії на ЧАЕС минуло 38 років
Сьогодні, 26 квітня, Міжнародний день пам'яті жертв Чорнобиля. 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа минулого століття, наслідки якої відчула не лише Україна, а й сусідні держави.
Знаменитості також висловилися з приводу цієї дати. "Телеграф" простежив, як думки відомих артистів об’єдналися у важливий посил – які б безкінечні випробування та трагедії не були на шляху українців, вони лише загартували та об’єднали націю, яка продовжує свою боротьбу.
Ольга Сумська
"26 квітня. Чорнобиль. Пам'ятаємо…" – лаконічно написала Ольга Сумська.
ONUKA
Співачка наголосила, що тема ЧАЕС під час війни отримала "ще один вимір".
"Придумати, що вони захоплять станцію, понівечать документи, результати наукових досліджень десятиліть, які там проводились не тільки українськими, а й багатьма ученими з усього світу, вкрадуть техніку, та що там техніку, унітази вкрадуть, а в кінці частина з них ще на ній і помре. Але це сталося не в кіно… Нелюди", — наголосила артистка.
Вона додала: "Уклін всім героям Чорнобиля 1986, 2022, 2023, 2024… і я сподіваюсь, цей рахунок колись зупиниться", — резюмувала ONUKA.
Надя Дорофєєва
Співачка розповіла, що її розбудив сон про Чорнобильську трагедію.
"Взяла телефон, дивлюсь новини, а сьогодні річниця" – написала вона.
Христина Горняк
Ексдружина Володимира Остапчука наголосила, що безкінечні випробування, які випали на долю українців, лише загартували українців, які продовжують стояти на своєму.
"Скільки трагедії було вже в нашому житті, та ми тримаємось і стоїмо. Дай, Бог, так і надалі. 26 квітня — день Чорнобильської трагедії".
Раніше "Телеграф" писав, який вигляд мав Чорнобиль під час окупації. 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення, війська російських окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.