Слухи оказались правдой? Позитив после развода впервые показал свою возлюбленную (видео)
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Артист опубликовал романтическое видео с избранницей
Известный украинский исполнитель Позитив, он же Алексей Завгородний, который намекал, что его новая любовь из шоу-бизнеса, показал романтичное видео с возлюбленной. Этим роликом артист впервые рассекретил, что встречается со своей партнершей по "Танцах со звездами" Юлией Сахневич.
В новом видео, которое Позитив опубликовал в Instagram, он дурачится и целуется с Юлией Сахневич на фоне природного пейзажа. Выглядят певец и танцовщица веселыми и влюбленными. Похоже, пара решила больше не скрывать свои отношения. Тем более, что недавно их заметили вдвоем на одном из светских мероприятий.
Стоит отметить, что слухи о возможном романе Алексея Завгороднего и Юлии Сахневич ходили еще во время их выступлений на паркете "Танцев со звездами". Также судачили, что именно роман с танцовщицей стал причиной развода Позитива с его женой Анной Андрийчук.
Теперь, спустя год после развода и недавних новостей о свадьбе Анны Андрийчук, Позитив решил рассекретить свою возлюбленную, которой оказалась Юлия Сахневич.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Позитив высказался о лакшери-отдыхе Ксении Мишиной и Анны Тринчер на островах. Артист поделился своим мнением об отдыхе во время войны.