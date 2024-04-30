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Слухи оказались правдой? Позитив после развода впервые показал свою возлюбленную (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Позитив решил больше не скрывать свою возлюбленную Новость обновлена 30 апреля 2024, 10:31
Позитив решил больше не скрывать свою возлюбленную. Фото https://www.instagram.com/positiff/

Артист опубликовал романтическое видео с избранницей

Известный украинский исполнитель Позитив, он же Алексей Завгородний, который намекал, что его новая любовь из шоу-бизнеса, показал романтичное видео с возлюбленной. Этим роликом артист впервые рассекретил, что встречается со своей партнершей по "Танцах со звездами" Юлией Сахневич.

В новом видео, которое Позитив опубликовал в Instagram, он дурачится и целуется с Юлией Сахневич на фоне природного пейзажа. Выглядят певец и танцовщица веселыми и влюбленными. Похоже, пара решила больше не скрывать свои отношения. Тем более, что недавно их заметили вдвоем на одном из светских мероприятий.

Стоит отметить, что слухи о возможном романе Алексея Завгороднего и Юлии Сахневич ходили еще во время их выступлений на паркете "Танцев со звездами". Также судачили, что именно роман с танцовщицей стал причиной развода Позитива с его женой Анной Андрийчук.

Теперь, спустя год после развода и недавних новостей о свадьбе Анны Андрийчук, Позитив решил рассекретить свою возлюбленную, которой оказалась Юлия Сахневич.

Позитив, Юлия Сахневич
Позитив и Сахневич на "Танцаях со звездами". Фото: https://www.instagram.com/tanci1plus1/

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Позитив высказался о лакшери-отдыхе Ксении Мишиной и Анны Тринчер на островах. Артист поделился своим мнением об отдыхе во время войны.

Теги:
#Позитив #Юлия Сахневич #Анна Андрийчук