Чутки виявилися правдою? Позитив після розлучення вперше показав свою кохану (відео)

Артист опублікував романтичне відео з обраницею

Відомий український виконавець Позитив, він же Олексій Завгородній, який натякав, що його нова любов із шоу-бізнесу, показав романтичне відео з коханою. Цим роликом артист вперше розсекретив, що зустрічається зі своєю партнеркою по "Танцях із зірками" Юлією Сахневич.

У новому відео, яке Позитив опублікував у Instagram, він дуркує і цілується з Юлією Сахневич на тлі природного пейзажу. Виглядають співак і танцівниця веселими та закоханими. Схоже, пара вирішила більше не приховувати своїх стосунків. Тим більше, що нещодавно їх помітили вдвох на одному зі світських заходів.

Слід зазначити, що чутки про можливий роман Олексія Завгороднього та Юлії Сахневич ходили ще під час їх виступів на паркеті "Танців з зірками". Також оговорювалося, що саме роман із танцівницею став причиною розлучення Позитива з його дружиною Анною Андрійчук.

Тепер, через рік після розлучення та нещодавніх новин про весілля Анни Андрійчук, Позитив вирішив розсекретити свою кохану, якою виявилася Юлія Сахневич.

Позитив і Сахневич на "Танцях із зірками". Фото: https://www.instagram.com/tanci1plus1/

Раніше "Телеграф" розповідав, що Позитив висловився про лакшеру-відпочинок Ксенії Мішиної та Анни Трінчер на островах. Артист поділився своєю думкою про відпочинок під час війни.