Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm и сержант ВСУ специально для "Телеграфа" объяснил, почему украинские военные вынуждены уходить в стратегическую оборону

Российская пропаганда по понятным причинам проигнорировала вторую годовщину начала широкомасштабного вторжения в Украину, которое в стране-агрессоре продолжают стыдливо называть "СВО". Гордиться-то особо нечем.

Положить за два года более 400 тысяч своих вояк, массу вооружения и техники, скатиться до того, чтобы клянчить боеприпасы у Северной Кореи – и всё ради "освобождения" считаных украинских городов, стертых с лица земли. Так себе "достижение".

При этом россияне продолжают пытаться прорвать оборону ВСУ на ряде направлений, традиционно не жалея ни своих, ни чужих.

Шагнув в третий год полномасштабной войны (11-й в целом, так как всё началось в феврале 2014-го, с событий в Крыму), можем сделать ряд важных выводов.

1. Классические доктрины, мировосприятие войны – уже не работают. Война эволюционировала. Искусственный интеллект, беспилотники, РЭБ-комплексы, современные средства разведки перевернули шахматную доску классической войны. Не учтена была и такая новая составляющая как кибервойна. Мы на этом фронте, несмотря на меньшее количество ресурсов, чем у россиян, даем агрессору мощный отпор. Это четко видно на примере команды InformNapalm. Простой пример – недавно мы "взломали" российского майора, получив доступ к информации о комплексах дальней визуальной разведки "Муром-П". И сейчас эти комплексы методически уничтожаются, в том числе благодаря нашему подразделению.

2. И Запад, и Россия просчитались в том, насколько важна сила духа, патриотизм, сплоченность населения. Ни одна их доктрина не могла просчитать мужество и героизм украинцев.

3. На данном этапе мы частично возвращаемся к войнам прошлого. А именно – к окопному противостоянию, к позиционному противостоянию. Но, как верно отмечал бывший главком Залужный, переломить ход событий может лишь высокотехнологичное вооружение.

4. Российское наступление мы не можем сдержать, как показала ситуация с Авдеевкой, из-за трех основных факторов. Во-первых, у нас нет преимущества в воздухе. Во-вторых, мы не имеем в достаточному количестве дальнобойной артиллерии. В-третьих, нам не хватает в целом артиллерии, боеприпасов, пусковых установок, людей.

5. Как следствие, мы вынуждены уходить в стратегическую оборону, параллельно наращивая рекрутинг, проводя реорганизацию и проверку управления войсками. Учимся строить защитные укрепления по российской модели. Когда всё просто заливается бетоном. При этом планируем контрнаступательные операции, согласно своим возможностям. Отталкиваясь от того, как западные партнеры нам помогают. Сейчас такая помощь – на низком уровне. Как отмечал президент, около 60% этой помощи приходит несвоевременно. А время – это наши жизни.

6. Нет сомнений, что россияне продолжат давить. Воодушевленные захватом Авдеевки, они уже массированно атакуют маленькие поселки в том районе, будут переть на Курахово. Не оставят попыток взять Часов Яр, Купянск. При этом продолжат использовать ту же тактику, что и ранее. Сносить города и поселки с земли. Закидывать ракетами, бомбами, трупами. И пытаться идти дальше. Беда в том, что они пополняют войска примерно с той же скоростью, с какой мы их уничтожаем.

7. Перелом в нашу пользу возможен при получении ВСУ дальнобойной артиллерии и современной авиации. Когда противник утратит преимущество в воздухе, он не сможет так интенсивно, как сейчас, сбрасывать КАБы (корректируемые авиационные бомбы) и ФАБы (500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой). А мы мощно проредим его авиацию, живую силу и технику. Тогда у россиян будет колоссальный надрыв. А для нас откроется хорошая возможность провести эффективную деоккупацию.