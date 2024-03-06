Блогер Татуся Бо объяснила, чем опасны для Украины картинки, созданные искусственным интеллектом

Простите, но я сгорела на*рен. Полная лента фотоимитаций от ИИ.

И это все носите и разносите вы, господа, каждый, кто лайкнул "только взгляните, какое невыразимое горе", каждый репостер этой хр*ни, каждый насильник реальности, который бледным ручками пишет "сделай картинку, чтобы все плакали".

Это вредно, это очень вредно для всех нас. Ибо это сдвигает настоящее горе, делает его ненастоящим, не столь уж важным.

Искусственный интеллект, искусственные солдаты в искусственной молитве, искусственные бомбы, падающие на искусственные города, в которых гибнут искусственные люди. Это ужасно. Да нет, это не ужасно, это отвратительно. Вы производите искусственную, бляха, реальность.

У нас все настоящее, солдаты, их молитвы, бомбы, города, дома, люди все настоящее. Война происходит в прямом эфире, на каждое событие множество фото и видео, вроде должно было хватить на каждого эстетически-прихотливого трупоеда.

Неужели для рефлексии действительно нужны искусственные котики и искусственные люди? Не трогает уже то, что за окном? Или за окно никто не смотрит? "Искусственный интеллект, покажу мне эту войну. Эстетичнее, пожалуйста, девушкам истощенным в битве дорисуй маникюр, макияж, так. И ноги подольше. Мертвых героев разложи цветочком". Это отвратительно.

Я блевать хочу на каждого, кто постит такую х*ень.

В этой войне нет ничего искусственного. Настоящие люди гибнут, настоящие КАБы летят во вполне настоящего друга/родственника/соседа. Не нужно обладать искусственным интеллектом для того, чтобы это увидеть. Надо просто ВИДЕТЬ! Смотреть и видеть.

Источник: пост Татуси Бо в Facebook