Блогер Татуся Бо пояснила, чим небезпечні для України картинки, створені штучним інтелектом

Вибачте, але я згоріла нах*ін. Повна стрічка фотоімітацій від ШІ.

І це все носите і розносите ви, панове, кожен, хто лайкнув "тільки гляньте, яке невимовне горе", кожен репостер цієї хр*ні, кожен гвалтівник реальності, який блідим ручками пише "зроби картинку, шоб усі плакали".

Це шкідливо, це дуже шкідливо для нас усіх. Бо це посуває справжнє горе, робить його несправжнім, не таким вже і важливим.

Штучний інтелект, штучні солдати в штучній молитві, штучні бомби, падають на штучні міста, в яких гинуть штучні люди. Це жахливо. Та ні, це не жахливо, це ОГИДНО. Ви продукуєте штучну, бляха реальність.

У нас все справжнє, солдати, їхні молитви, бомби, міста, будинки, люди все справжнє. Війна відбувається в прямому ефірі, на кожну подію безліч фото і відео, ніби ж мало б вистачити на кожного естетично-вибаглового трупоїда.

Невже для рефлексії і справді потрібні штучні котики і штучні люди? Не торкає вже те, що за вікном? Чи за вікно ніхто не дивиться? "Штучний інтелекте, покажу мені цю війну. Естетичніше, будь ласка, дівчатам виснаженим у битві домалюй манікюр, макіяж, отак, і ноги подовше. Мертвих героїв розклади квіточкою". Це ОГИДНО.

Я ригати хочу на кожного, хто постить таку хр*нь.

У цій війні немає нічого штучного. Справжні люди гинуть, справжні КАБи летять у цілком справжнього друга/родича/сусіда. Не треба мати штучний інтелект для того, щоб це побачити. Треба просто БАЧИТИ! Дивитися і бачити.

Джерело: пост Татусі Бо у Facebook