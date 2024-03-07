В Череповце на металлургическом заводе что-то взорвалось: местные пишут о БПЛА, официальная версия другая

Некоторое оборудование выведено из строя

В российском Череповце утром 7 марта, примерно в 5:45, произошел взрыв на производстве "Северсталь" со стороны Четвертой домны. Местные телеграм-каналы сообщали, что это может быть связано с ударом беспилотника.

Руководство металлургического предприятия предоставило другую версию. Генеральный директор предприятия Евгений Виноградов заявил, что произошел "технологический инцидент".

Взрыв в Череповце утром 07.03

Пресс-служба предприятия сообщила, что инцидент произошел в доменном производстве. Некоторое оборудование было выведено из строя. Согласно заявлению, пострадавших и погибших нет.

Не все пользователи поверили в официальную версию. Один из комментаторов спросил, почему ничего не сообщили о беспилотнике. Другой пользователь отметил, что стоит ждать "фото на каналах врага", то есть в украинских ресурсах. Это в очередной раз подтверждает недоверие местных жителей к заявлениям официальных лиц.

Для справки: Череповец ― самый большой город Вологодской области с населением в почти 315 тысяч человек. Город знаменит производством спичек. До границы с Украиной свыше тысячи километров, примерно 1074-1076 км.

Череповец на карте России

Отметим, что ранее беспилотник ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области. Это была повторная атака. На предприятии начался пожар.

В ночь на 6 марта в республике Тува произошел взрыв на ТЭЦ. Не обошлось без пострадавших. Травмы получили минимум 18 человек, из них шестеро находились в тяжелом состоянии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Губкинской нефтебазе в Белгородской области произошел сильный взрыв. После него начался пожар, горели три резервуара.