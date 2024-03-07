За тысячу км от Украины: появилось видео удара по металлургическому заводу в Череповце

Местные власти уверяют, что завод продолжает работать

В сети появились кадры удара по заводу "Северсталь" в российском Череповце. Яркую вспышку было видно в другом районе города.

Видео публикуют в сети. Примечательно, что расстояние от Украины до Вологодской области, где расположен завод, примерно 1 тысяча км.

Взрыв на заводе произошел рано утром в четверг, 7 марта. Гендиректор "Северстали" заявил, что случился "технологический инцидент", а не атака БПЛА. На кадрах видно, что после взрыва небо озарила яркая вспышка, а внутри завода поднялись столбы пыли и мог обрушиться потолок.

Позже власть Вологодской области подтвердила, что завод в Череповце атаковали дроны. Примечательно, что расстояние от границы с Украиной до завода "Северсталь" около 1000 км.

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи — попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной аппаратуры. Пострадавших нет, это главное", — написал губернатор Георгий Филимонов.

Также, по его словам, работа печи не была нарушена и предприятие продолжило работать в штатном режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России взорвалась электроподстанция, которая питает три оборонных завода. На месте взрыва якобы были обнаружены следы самодельной взрывчатки.