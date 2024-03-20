Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выразил свое мнение о выборах президента в России

Что будет дальше…

"Последняя путинская гастроль"

17 марта 2024 года Путин вошел в этап фазового перехода – от режима адаптивного авторитаризма к системе репрессивного консерватизма. Достигнув максимум возможностей концентрации власти, получив мандат имперского типа "легитимности", Путин предлагает России путь дальнейшего существования в формате регрессивного упрощения. Сам по себе подобный подход становится угрозой существованию российской государственной системы, что в дальнейшем обязательно приводит в действие процесс саморазрушения или локализации источника угрозы. Вирус путинизма начал стремительно размножаться и распространяться, поднимая температуру организма до критической.

1. Репрессии. Продолжаются карательные меры с целью дальнейшей политической стерилизации политического поля России. Должны быть уничтожены любые возможности для проявлений протестов или несогласия с режимом. Масштабы репрессий будут значительно расширены. Работа карательной машины будет развиваться по внутренней логике, требующей охвата все большего количества людей, регионов и сфер – от политической до бытовой. Порог возможности попадания под правоохранительный каток будет постоянно снижаться. Поводы для ареста типа 1937-го года — "сохранял фотографию Навального — ближайшая российская реальность. Словосочетание "враг народа" — в очереди на правоприменение.

2. "Ястребизация элиты". Постепенная замена и отстранение от рычагов управления старых кадров, которые, по мнению Путина, потеряли надлежащую мотивацию к раскручиванию дальнейшей эскалации спирали и переводу россии в режим всеобъемлющей политико-военной мобилизации. Формирование "команды прорыва", которая позволит достичь поставленных целей и будет состоять из "голодных и агрессивных", а не "сытых и богатых". В ее состав могут войти как условные "молодые технократы", так и так называемые "герои сво".

3. Национализация и перераспределение – это следующий шаг, который должен сконцентрировать экономический ресурс в руках кремля и создать фонд для поощрения и удержания новой путинской паразитарной элиты. В условиях постоянного уменьшения экономического пирога и заявленной путиным "несправедливой приватизации 90-х" под прицел власти подпадает крупный бизнес, рискующий быть поголовно раскулаченным, не исключая людей из ближайшего путинского окружения. Логика репрессий со времен "вредителей троцкистов, зиновьевцев и бухаренцев" мало изменилась.

4. Идеология. Россия вплотную приблизилась к реальности фиксации на конституционном и законодательном уровне определенного идеологического конструкта фашизоидного типа, в основе которого будет причудливый микс из идей евразийства, "русского мира", ортодоксальной архаики "традиционных ценностей" с приправой путей. Фашизация и советизация современной России набрали маршевый темп, которым мало что можно изменить.

5. Экономика перегрева. Рост российской экономики является результатом беспрецедентных бюджетных расходов, связанных с войной, но в дальнейшем эта модель приведет к стагнации, связанной с постепенным исчерпыванием финансового запаса прочности, отсутствием доступа к передовым западным технологиям, дефицитом трудовых ресурсов – танки не сеют и не жнут, оружие ничего не производит, оно только утилизируется на украинских полях.

6. Цифровой контроль. Состоится дальнейшая монополизация информационного поля, которая должна завершиться воплощением давней идеи об "Острове России". Запрет использования сервисов vpn для обхода блокировки, закрытия YouTube, администрирования контента, модерации Интернета, тотального отслеживания цифрового следа граждан – естественный путь в процесс становления диктатур современного типа.

7. ФСБ-государство. Формирование на россии полноценной диктатуры силового типа с всевластием спецслужб. Связанное с этим переформатирование поведения граждан из пассивного наблюдателя на активного соучастника, который должен проявлять социально разрешенную активность – от митингов до написания доносов. При этом антиамериканизм и в целом антиевропейство становятся стержневой идеей, а ненависть и зависть главной движущей силой существования режима.

В сухом остатке имеем ситуацию, которая должна демонстрировать силу, но демонстрирует слабость. Убивает оппонентов, прибегает к репрессиям, громит СМИ, изолируется от мира и звенит ядерным металлоломом точно не сильный игрок, а только боящийся страшно боится, когда чувствует, что впереди уже ничего нет…

Источник: Facebook-страница Алексея Данилова.