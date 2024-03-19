Еще одна страна Европы отказалась признавать результаты "выборов" в России

Во Франции напомнили, что так называемые выборы проходили в атмосфере давления и репрессий.

Франция отказывается признавать результаты выборов президента в России, поскольку они сопровождались многочисленными нарушениями международного права и принципов честного избирательного процесса. Таким образом, Франция стала третьей страной Европы, сделавшей такое заявление.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции. Там отметили, что избирательный процесс проходил при полном отсутствии конкуренции у российского диктатора Владимира Путина, а сами "выборы" и их "результаты" – сплошное нарушение.

"Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления давления на гражданское общество и любых форм оппозиции режима, все большего ограничения свободы слова и запрета деятельности независимых СМИ", – говорится в заявлении.

Также в МИД Франции напомнили о смерти российского оппозиционера Алексея Навального за месяц до "выборов". Все кандидаты, которые хотя бы в теории могли составить конкуренцию диктатору, тем или иным способом были отстранены от участия в выборах. Независимых наблюдателей от демократических стран и международных организаций на выборы также не допускали, а голосование проводили и на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы, что является нарушением всех возможных международных норм.

"Международные стандарты относительно равного доступа кандидатов в СМИ во время кампании не соблюдены. Снова условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были выполнены… Франция не признает и никогда не признает проведение этих так называемых "выборов" и их результаты", – резюмировали в министерстве.

Ранее "Телеграф" приводил заявления западных лидеров, у которых четко прослеживается негативное отношение к этому мероприятию в России. Все как один считают, что эти так называемые выборы лишены того же законного права выбора каждого.

Также Телеграф подробнее писал о том, кто открыто поздравил Владимира Путина с победой на выборах в России.